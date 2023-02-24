Половина японских компаний в России остановили операции или вывели бизнес

Половина японских компаний в России остановили операции или вывели бизнесПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Исследование Teikoku Databank показало, что из 168 зарегистрированных на бирже компаний, которые в феврале 2022 г. вели бизнес в России, 79, то есть почти половина из них, к 19 февраля 2023 г. приостановили операции, либо ограничили или приняли решение о выводе бизнеса из этой страны.
Двадцать семь компаний объявили о фактическом выходе или планах выхода из российского бизнеса, в том числе Toyota, Nissan и Mazda, объявившие о выходе из России прошлой осенью. К августу 2022 года вышли только восемь компаний, но за следующие шесть месяцев стало известно о выходе ещё около 20 новых компаний.
Многие из них ссылались на трудности с закупкой запчастей и снижение спроса со стороны местных компаний и рынков из-за затянувшегося вторжения России в Украину.
Teikoku Databank проанализировал показатели вывода бизнеса из России различными компаниями по странам на основе подсчёта Йельской высшей школы менеджмента в США. Около 500 компаний, или около 30% из примерно 1600 крупных мировых компаний, вывели бизнес из России либо объявили о выводе.
Среди них доля японских компаний была очень низкой, по этому показателю Япония на предпоследнем месте среди семи крупнейших развитых стран и на 19 месте среди примерно 30 стран, в которых более 10 компаний ведут бизнес в России. Более 60% норвежских и финских компаний вышли из России, и более половины британских.
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- Интервью госпожи Деви Сукарно из Украины: «Я пережила войну, я не боюсь»
- Госпожа Деви Сукарно посетила Киев, чтобы доставить гуманитарную помощь
- Япония выпустит облигации для финансовой помощи Украине
- Студенты, отправленные в Польшу фондом Nippon Foundation, рассказали о помощи эвакуированным из Украины
- Зеленский может приехать на саммит G7 в Хиросиме
- Зеленский выразил надежду на сотрудничество с Японией в сфере безопасности
- Лидеры G-7 обещают помочь Украине усилить противовоздушную оборону, премьер-министр Кисида намерен продемонстрировать твёрдую решимость во время саммита в Хиросиме
- В Украине в ходе боевых действий погиб японский гражданин – предположительно доброволец, воевавший против российской армии
- Зеленский признал суверенитет Японии над Северными территориями