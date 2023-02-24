Половина японских компаний в России остановили операции или вывели бизнес

Прошёл год с тех пор, как Россия вторглась в Украину. С осени прошлого года всё больше японских компаний, в том числе автопроизводители, принимают решение о выводе бизнеса из России. В дополнение к репутационным рискам из-за связей с российским бизнесом, на такое решение также влияют физические препятствия из-за сбоев в цепочке поставок – например, при закупке запчастей.

Исследование Teikoku Databank показало, что из 168 зарегистрированных на бирже компаний, которые в феврале 2022 г. вели бизнес в России, 79, то есть почти половина из них, к 19 февраля 2023 г. приостановили операции, либо ограничили или приняли решение о выводе бизнеса из этой страны.

Двадцать семь компаний объявили о фактическом выходе или планах выхода из российского бизнеса, в том числе Toyota, Nissan и Mazda, объявившие о выходе из России прошлой осенью. К августу 2022 года вышли только восемь компаний, но за следующие шесть месяцев стало известно о выходе ещё около 20 новых компаний.

Многие из них ссылались на трудности с закупкой запчастей и снижение спроса со стороны местных компаний и рынков из-за затянувшегося вторжения России в Украину.

Teikoku Databank проанализировал показатели вывода бизнеса из России различными компаниями по странам на основе подсчёта Йельской высшей школы менеджмента в США. Около 500 компаний, или около 30% из примерно 1600 крупных мировых компаний, вывели бизнес из России либо объявили о выводе.

Среди них доля японских компаний была очень низкой, по этому показателю Япония на предпоследнем месте среди семи крупнейших развитых стран и на 19 месте среди примерно 30 стран, в которых более 10 компаний ведут бизнес в России. Более 60% норвежских и финских компаний вышли из России, и более половины британских.

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