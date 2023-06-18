В 2022 году население Японии уменьшилось на 708 тысяч человек: рекордно низкая рождаемость и старение населения

В 2022 году население Японии уменьшилось на 708 тысяч человек: рекордно низкая рождаемость и старение населенияОбщество
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Согласно статистике естественного движения населения (оценочные цифры), опубликованной Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, число детей, родившихся в 2022 году (количество рождений), составило 770 747 человек, впервые опустившись ниже 800 000 с момента начала сбора статистики. Число рождений упало ниже 1 миллиона в 2016 году и ниже 900 000 в 2019 году, снижаясь восьмой год подряд.
Кроме того, общий коэффициент рождаемости, то есть количество детей, которых женщина родит за свою жизнь, снижается седьмой год подряд, он достиг уровня в 1,26, что на 0,04 меньше, чем в предыдущем году. Это самый низкий уровень, ранее регистрировавшийся только в 2005 году.
К давно сложившейся тенденции роста брачного возраста и снижения количества браков добавляется влияние пандемии нового коронавируса, которая в 2022 году ещё продолжала затруднять проведение свадеб, а количество браков в 2020 и 2021 годах было самым низким со времён войны. Предполагают, что это тоже способствовало снижению числа рождений.
Рождения и смерти в Японии
|2022 г.
|2021 г.
|Рождения (чел.)
|770 747
|811 622
|Общий коэффициент рождаемости
|1,26
|1,30
|Количество смертей (чел.)
|1 568 961
|1 439 856
|Естественный прирост/убыль (чел.)
|-798 214
|-628 234
|Количество браков (пар)
|504 878
|501 138
|Количество разводов (пар)
|179 096
|184 384
Прим.: за 2022 год приведены оценочные данные. Создано редакцией на основе данных статистики естественного движения населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения
Число смертей увеличилось на 129 105 по сравнению с предыдущим годом до 1 568 961, что является самым высоким показателем после окончания Второй мировой войны. Естественная убыль населения (разница между числом родившихся и числом умерших) впервые превысила 600 тысяч человек в 2021 году и сразу увеличилась почти на 170 тысяч, достигнув рекордного уровня в 798 214 человек.
Число рождений в Японии превысило 2,5 миллиона сразу после войны во время первого бэби-бума (1947-1949) и составило более 2 миллионов во время второго бэби-бума (1971-1974). С тех пор оно продолжало снижаться, а с 2007 года темпы естественной убыли увеличились, бума рождаемости у второго поколения бэби-бума не случилось, и население продолжает сокращаться.
Количество браков в 2021 году уменьшилось на 24 391 (4,6%) по сравнению с предыдущим годом до 501 116, что стало самым низким показателем с момента окончания Второй мировой войны. Говорят, что многие отложили брак из-за пандемии коронавируса, и всё больше людей не решаются вступить в брак из-за беспокойства о будущем.
Фотография к заголовку: PIXTA
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