В Японии число людей, которые ходят пешком для здоровья, достигло рекордного уровня: опрос Sasakawa Sports Foundation

В Японии число людей, которые ходят пешком для здоровья, достигло рекордного уровня: опрос Sasakawa Sports FoundationОбщество Спорт Здоровье
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Согласно «Опросу спортивной активности», который проводится фондом Sasakawa Sports Foundation раз в два года, процент людей, совершавших прогулку хотя бы раз в год в 2022 году, составил 48,3%, и оценочная численность таких людей составляет около 49,81 миллиона. Доля людей, которые делают это регулярно, хотя бы раз в неделю, а не просто по прихоти или перед медицинским осмотром, составляет 36,8% при оценочной общей численности в 37,95 миллиона человек. В 1996 году доля таких людей составляла 13,6%, а предполагаемая численность – 13,06 миллиона человек, но за последние 26 лет оба показателя увеличились почти втрое.
Самый высокий уровень занимающихся ходьбой пешком по возрастным группам был у людей в возрасте от 60 до 79 лет и старше, а самый низкий – среди людей в возрасте от 20 до 39 лет, как для ответа «Раз в год и чаще», так и для «Раз в неделю и чаще». Однако, хотя число таких людей в возрасте 60-70 лет и старше оставалось неизменным с 2010 года, количество тех, кто ходит пешком раз в неделю и чаще у людей в возрасте 20-39 лет неуклонно растёт с 2016 года.
Sasakawa Sports Foundation сообщает: «Предполагается, что рост популярности развлечений с использованием приложений для смартфонов, таких как съёмка фотографий и видео, размещение публикаций в социальных сетях, игры с использованием геолокации и запись количества пройденных шагов, приводит к увеличению уровня вовлечённости среди молодого поколения. Хотя уровень вовлечённости в ходьбу пешком среди людей от 60 лет оставался неизменным в течение последних 10 лет, в будущем сохранится заметной тенденция роста вовлечённости в ходьбу среди молодого поколения».
Фотография к заголовку: PIXTA
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