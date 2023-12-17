В Японии число людей, которые ходят пешком для здоровья, достигло рекордного уровня: опрос Sasakawa Sports Foundation

Когда на экране смартфона появляется сообщение о том, что вы сегодня двигались меньше, чем запланировали, многие люди решают прогуляться пешком вместо того, чтобы поехать домой на автобусе. Удивительно, но такой игровой подход делает физическую активность менее обременительной. Возможно, рост популярности пеших прогулок связан с ростом использования таких приложений для смартфонов?

Согласно «Опросу спортивной активности», который проводится фондом Sasakawa Sports Foundation раз в два года, процент людей, совершавших прогулку хотя бы раз в год в 2022 году, составил 48,3%, и оценочная численность таких людей составляет около 49,81 миллиона. Доля людей, которые делают это регулярно, хотя бы раз в неделю, а не просто по прихоти или перед медицинским осмотром, составляет 36,8% при оценочной общей численности в 37,95 миллиона человек. В 1996 году доля таких людей составляла 13,6%, а предполагаемая численность – 13,06 миллиона человек, но за последние 26 лет оба показателя увеличились почти втрое.

Самый высокий уровень занимающихся ходьбой пешком по возрастным группам был у людей в возрасте от 60 до 79 лет и старше, а самый низкий – среди людей в возрасте от 20 до 39 лет, как для ответа «Раз в год и чаще», так и для «Раз в неделю и чаще». Однако, хотя число таких людей в возрасте 60-70 лет и старше оставалось неизменным с 2010 года, количество тех, кто ходит пешком раз в неделю и чаще у людей в возрасте 20-39 лет неуклонно растёт с 2016 года.

Sasakawa Sports Foundation сообщает: «Предполагается, что рост популярности развлечений с использованием приложений для смартфонов, таких как съёмка фотографий и видео, размещение публикаций в социальных сетях, игры с использованием геолокации и запись количества пройденных шагов, приводит к увеличению уровня вовлечённости среди молодого поколения. Хотя уровень вовлечённости в ходьбу пешком среди людей от 60 лет оставался неизменным в течение последних 10 лет, в будущем сохранится заметной тенденция роста вовлечённости в ходьбу среди молодого поколения».

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