Экономический ущерб от землетрясения под Токио может достигать 1001 триллиона йен, как подсчитало Японское общество инженеров-строителей

Максимальный экономический ущерб, нанесённый землетрясением непосредственно на территории Токио, может составить 1001 триллион йен. Помимо прямого ущерба от землетрясения для построек убытки на протяжении долгого времени могут возрастать за счёт повреждения инфраструктуры и производственного оборудования.

14 марта 2024 года Японское общество инженеров-строителей опубликовало оценку, согласно которой, если землетрясение произойдёт непосредственно под центральной частью Токио, общий экономический ущерб может составить 1001 триллион йен на протяжении 20 лет, в ходе которых будет идти восстановление. В 2018 году он оценивался в 778 триллионов йен, но был переоценен на основе данных исследований, связанных с Великим восточно-японским землетрясением.

Правительственный комитет по исследованию землетрясений оценивает примерно в 70% вероятность того, что землетрясение поразит Токио в течение ближайших 30 лет. По оценкам кабинета министров, может погибнуть до 23 000 человек, а экономический ущерб, включая прямой ущерб зданиям и ущерб от спада производства и услуг, составит 95 триллионов йен.

Из оценочного объёма в 1001 триллион йен 954 триллиона йен составляет долгосрочный экономический ущерб, вызванный повреждением дорог, портов и производственных объектов, а ещё 47 триллионов йен составит материальный ущерб, например, от повреждения зданий. Кроме того, по оценкам, влияние такого ущерба на национальные финансы составит 353 триллиона йен в виде затрат на реконструкцию и 36 триллионов йен в виде снижения налоговых поступлений, что приведёт к увеличению бюджетного дефицита на 389 триллионов йен.

Оценили также экономический ущерб от штормовых нагонов и наводнений. Если сильный штормовой нагон произойдёт в Токийском заливе, он обойдётся в 115 триллионов йен, в заливе Исэ – в 126 триллионов йен, а в Осакском заливе – в 191 триллион иен. Подсчитано, что если из-за изменения климата глобальная температура повысится на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, то ущерб от разливов 109 рек по всей стране в общей сложности может составить 537 триллионов йен.

По оценкам Японского общества инженеров-строителей, такие меры, как повышение сейсмоустойчивости дорог и портов и строительство дамб, долгосрочный экономический ущерб можно сократить на 40% в случае землетрясения, поразившего непосредственно район Токио, на 20-70% – подобный ущерб от штормового нагона, и на 100% – в случае наводнения.

Фотография к заголовку: Учения по предотвращению стихийных бедствий девяти префектур и городов столичного региона Токио, 1 сентября 2023 г., город Сагамихара, префектура Канагава (Jiji Press)

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