Экономический ущерб от землетрясения под Токио может достигать 1001 триллиона йен, как подсчитало Японское общество инженеров-строителей

Экономический ущерб от землетрясения под Токио может достигать 1001 триллиона йен, как подсчитало Японское общество инженеров-строителейОбщество Стихийные бедствия Экология
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14 марта 2024 года Японское общество инженеров-строителей опубликовало оценку, согласно которой, если землетрясение произойдёт непосредственно под центральной частью Токио, общий экономический ущерб может составить 1001 триллион йен на протяжении 20 лет, в ходе которых будет идти восстановление. В 2018 году он оценивался в 778 триллионов йен, но был переоценен на основе данных исследований, связанных с Великим восточно-японским землетрясением.
Правительственный комитет по исследованию землетрясений оценивает примерно в 70% вероятность того, что землетрясение поразит Токио в течение ближайших 30 лет. По оценкам кабинета министров, может погибнуть до 23 000 человек, а экономический ущерб, включая прямой ущерб зданиям и ущерб от спада производства и услуг, составит 95 триллионов йен.
Из оценочного объёма в 1001 триллион йен 954 триллиона йен составляет долгосрочный экономический ущерб, вызванный повреждением дорог, портов и производственных объектов, а ещё 47 триллионов йен составит материальный ущерб, например, от повреждения зданий. Кроме того, по оценкам, влияние такого ущерба на национальные финансы составит 353 триллиона йен в виде затрат на реконструкцию и 36 триллионов йен в виде снижения налоговых поступлений, что приведёт к увеличению бюджетного дефицита на 389 триллионов йен.
Оценили также экономический ущерб от штормовых нагонов и наводнений. Если сильный штормовой нагон произойдёт в Токийском заливе, он обойдётся в 115 триллионов йен, в заливе Исэ – в 126 триллионов йен, а в Осакском заливе – в 191 триллион иен. Подсчитано, что если из-за изменения климата глобальная температура повысится на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, то ущерб от разливов 109 рек по всей стране в общей сложности может составить 537 триллионов йен.
По оценкам Японского общества инженеров-строителей, такие меры, как повышение сейсмоустойчивости дорог и портов и строительство дамб, долгосрочный экономический ущерб можно сократить на 40% в случае землетрясения, поразившего непосредственно район Токио, на 20-70% – подобный ущерб от штормового нагона, и на 100% – в случае наводнения.
Фотография к заголовку: Учения по предотвращению стихийных бедствий девяти префектур и городов столичного региона Токио, 1 сентября 2023 г., город Сагамихара, префектура Канагава (Jiji Press)
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