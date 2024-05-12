Организованная преступность в Японии: к концу 2023 года число членов организованных преступных группировок достигло рекордно низкого уровня в 20 400 человек, активизация анонимных и нестабильных преступных групп

В последние годы сила организованных преступных группировок в Японии постоянно падает, но новую угрозу безопасности создают «анонимные и нестабильные преступные группы», которые занимаются особыми видами мошенничества, и при этом их формируют и распускают через социальные сети, Интернет и другие средства коммуникации.

Согласно недавно опубликованной сводке Национального полицейского агентства «Ситуация с организованной преступностью» за 2023 год, количество членов и ассоциированных членов криминальных группировок по всей стране на конец 2023 года составило 20 400, что на 2000 человек меньше, чем в предыдущем году. Это очередной рекордный минимум, этот показатель падает уже 19-й год подряд.

До 2009 года по всей стране в организованных преступных группировках состояло более 80 000 человек, но с тех пор их число быстро сокращается. Это вызвано как старением членов группировок, так и тем, что всё большее число муниципалитетов по всей стране принимают «Постановления о ликвидации организованных преступных группировок», которые регулируют взаимодействие между обычными гражданами и организованными преступными группировками, а ужесточение законов по борьбе с организованной преступностью привело к выходу из их состава членов, испытывающих финансовые затруднения. Ниже мы приводим данные о составе основных криминальных организаций.

Силы крупнейших криминальных группировок к концу 2023 года

Ямагути-гуми шестого поколения Действительные члены: 3500 (-300) Ассоциированный член: 3800 (-500)

Кобэ Ямагути-гуми Действительные члены: 140 (-190) Ассоциированные члены: 260 (-170)

Кидзуна-кай Действительные члены: 60 (-10) Ассоциированные члены: 110 (-20)

Икэда-гуми Действительные члены: 60 (-10) Ассоциированные члены: 90 (-10)

Сумиёси-кай Действительные члены: 2200 (-200) Ассоциированные члены: 1300 (-100)

Инагава-кай Действительные члены: 1700 (-200) Ассоциированные члены: 1200 (0)



* Цифры в скобках показывают изменения по сравнению с предыдушим годом

Составлено Nippon.com по данным Национального полицейского агентства

В 2023 году полиция арестовала 9610 действительных и ассоциированных членов организованных преступных группировок (на 293 меньше, чем в предыдущем году), и второй год этот показатель находится на уровне ниже 10 000. По типам преступлений наибольшее число (1912 человек) были арестованы за нарушение Закона о контроле над стимуляторами. Далее идут мошенничество (1332), причинение телесных повреждений (1186), кражи (889), нарушение закона о контроле над каннабисом (705), вымогательство (460). Было совершено 56 убийств (на 23 меньше, чем в предыдущем году).

В то время как сила старых организованных преступных группировок снижается, активизируется деятельность групп хангурэ, определяемых Национальным полицейским агентством как «полукриминальные», а также разрозненных группировок, состоящих из бывших членов ОПГ и мотоциклетных банд. Среди новых групп внимание привлекают такие, которые используют социальные сети для вербовки участников, которые распускают после совершения специальных мошенничеств, организованных грабежей и краж.

Одной из них была группа молодёжи и их организаторы; в мае 2023 года они ворвались в масках в часовой магазин на Гиндзе в Токио, и ограбили его, украв часы на сумму около 300 миллионов йен. Полиция называет эти группы токурю, от токумэй рюдокэй хандзай гуру-пу, «анонимные и нестабильные преступные группы», и усиливает бдительность в отношении таких групп.

Фотография к заголовку: Полицейские столичного департамента полиции Токио осматривают место перестрелки возле станции JR Матида, 26 мая 2023 года, город Матида, Токио (Jiji Press)

Фотография к заголовку: PIXTA

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