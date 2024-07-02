«Проблема Сато»: при сохранении нынешней системы одной фамилии для обоих супругов через 500 лет все японцы будут носить фамилию Сато

Если сохранится нынешняя система фамилий, при которой муж и жена обязаны иметь одну и ту же фамилию, то через 500 лет останется только одна фамилия – Сато. Моделирование показывает, как может происходить исчезновение фамилий в Японии.

Статья 750 Гражданского кодекса Японии гласит, что «муж и жена должны носить фамилию, определённую при заключении брака». Япония сейчас – единственная страна в мире, где супружеские пары обязаны иметь одну и ту же фамилию. Ёсида Хироси, профессор экономики старения в Университете Тохоку, смоделировал изменение распределения фамилий в Японии при сохранении этой системы.

Согласно демографической статистике Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, в 2022 году в Японии заключено 504 930 браков. В 478 199 случаях (94,7%) семья выбрала фамилию мужа, а в 26 731 случаях (5,3%) – фамилию жены.

Профессор Ёсида подсчитал, что по состоянию на 2023 год 1,53% японцев носили фамилию «Сато», это наиболее распространённая фамилия в Японии, и выдвинул гипотезу, что при сохранении существующей системы одной фамилии для супругов разные фамилии будут исчезать, и в конце концов всё разнообразие сведётся к одной фамилии – Сато.

Анализ изменения численности людей с фамилией «Сато» в результате браков, разводов, рождений и смертей на основе демографической статистики показывает, что их количество за год в период 2022-2023 гг. выросло на 0,83%. Если допустить, что если сохранится нынешняя система фамилий и темпы увеличения доли людей с фамилией «Сато», то к 2446 году эту фамилию будет носить половина населения страны, а к 2531 году она станет единственной.

Профессор Ёсида также рассматривал случай, когда муж и жена могут выбирать, сохранять ли разные фамилии при вступлении в брак. По данным анкетного опроса, проведенного в 2022 году Всеяпонской федерацией профессиональных объединений (Рэнго), процент супружеских пар, желающих использовать одну фамилию для обоих, составляет 39,3%. В таком случае годовые темпы роста носящих фамилию «Сато» упадут до 0,325%, и процесс поглощения этой фамилией прочих затянется примерно на 800 лет, до 3310 года, когда всё население будет иметь фамилию «Сато».

Кроме того, исходя из данных исследования Национального института исследований народонаселения и социального обеспечения «Прогнозы народонаселения Японии в будущем», профессор Ёсида подсчитал, что к 2531 году население Японии сократится до 281 866 человек, и до 22 человек к 3310 году. Профессор Ёсида отмечает, что даже если процесс всеобщего распространения фамилии «Сато» продлится 800 лет, существует высокая вероятность того, что к тому времени из-за снижения рождаемости уже не останется японцев.

Профессор Ёсида считает, что снижение рождаемости и обязанность иметь одну фамилию – взаимосвязанные проблемы. По его словам, в Японии существует глубоко укоренившееся убеждение, что брак и деторождение тесно связаны между собой, а однополые браки мешают институту брака. Как он предполагает, если создать более гибкую систему и разрядить атмосферу, например, позволяя людям сохранять фамилии при вступлении в брак, то это может помочь в повышении уровня рождаемости.

Фотография к заголовку: Возможно, наступит время, когда вся баскетбольная команда будет состоять из Сато? (предоставлено проектом Think Name)

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