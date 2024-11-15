Принцесса Юрико ветви Микаса императорского дома Японии скончалась в возрасте 101 года

Принцесса Юрико ветви Микаса императорского дома Японии скончалась в возрасте 101 годаОбщество Императорский дом
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Управление императорского двора объявило, что принцесса Юрико ветви Микаса императорского дома скончалась 15 ноября 2024 года в возрасте 101 года. Она была женой принца Микаса Такахито, младшего брата императора Сёва, и тётей почётного императора Акихито. Она стала старейшим членом императорского дома со времён периода Мэйдзи (1868-1912) и прожила дольше, чем принц Микаса, который умер в 2016 году в возрасте 100 лет.
Принцесса Микаса Юрико
- Дата рождения: 4 июня 1923 г.
- Личный символ (о-сируси): павловния (кири)
- Общественная должность: Почётный вице-президент Японского Красного Креста.
- Образование: окончила основной курс Женского университета Гакусюин.
- Вступила в брак: 22 октября 1941 г.
Источник: Управление императорского двора.
Принцесса Юрико была госпитализирована в токийской больнице в марте этого года из-за инфаркта мозга и аспирационной пневмонии, где она проходила лечение.
Принцесса Юрико родилась 4 июня 1923 года и была второй дочерью виконта Такаги Масанари, члена Палаты пэров. В октябре 1941 года, ещё до начала войны между Японией и Соединенными Штатами, в возрасте 18 лет она вышла замуж за принца Микаса, у них родилось трое сыновей и две дочери, среди них – скончавшийся в 2012 году старший сын Томохито, которые получил в народе ласковое прозвище «Его Высочество с бородой».
В течение длительного времени она была президентом Фонда Боси айику кай – «Общество матери и ребёнка» и почётным президентом Ассоциации содействия культуре народного костюма, которая занимается популяризацией японской одежды. На протяжении многих лет она поддерживала принца Микаса при исполнении его обязанностей, во время исследования исторических мест и сбора материалов. Принц служил во время войны армейским офицером в штабе Императорской штаб-квартиры, а после войны в качестве исследователя истории древнего Востока преподавал в нескольких университетах.
Фотография к заголовку: Принцесса Микаса Юрико присутствует на национальном съезде членов Боси айику кай, 20 апреля 2010 г., Мемориальный зал Мэйдзи (Мэйдзи кинэнкан), Мото-Акасака, р-н Минато, Токио (Jiji Press)
Фотография к заголовку: PIXTA
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