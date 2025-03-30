В Японии смертная казнь всё ещё пользуется общественным одобрением

В Японии смертная казнь всё ещё пользуется общественным одобрениемОбщество Политика
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В недавнем опросе общественного мнения о смертной казни, проведенном Кабинетом министров, 16,5% респондентов ответили, что её следует отменить, а 83,1% заявили, что она необходима.
Опрос общественного мнения проводился осенью 2024 года, охватив 3000 человек в возрасте от 18 лет и старше. Такие опросы проводятся каждые пять лет, на этот раз вместо интервью респонденты отвечали на вопросы по почте. Тенденция массового одобрения, когда более 80% респондентов говорят, что смертная казнь необходима, сохраняется в пятом опросе подряд. Правительство придерживается позиции, что, поскольку большинство населения поддерживает смертную казнь за жестокие и тяжкие преступления, её следует сохранить. Однако в отношении этого опроса высказывалась критика в связи с постановкой вопроса – вместо того, чтобы спрашивать, следует ли отменить систему или сохранить её, респондентам задавали вопрос о её необходимости, что подталкивало их к ответам определённого типа.
Среди тех, кто высказался за отмену смертной казни, наиболее распространённой названной причиной (71,0%, возможно несколько ответов) была вероятность вынесения ошибочного приговора, это самый высокий процент с момента начала проведения таких опросов в 1994 году, и на это, по-видимому, повлияло громкое дело Хакаматы Ивао, который был оправдан на повторном судебном разбирательстве в сентябре 2024 года после десятилетий пребывания в камере смертников.
С другой стороны, наиболее распространённой причиной, которую называли те, кто отстаивает допустимость смертной казни, была необходимость учитывать чувства жертв и их семей (62,2%). Далее следует мнение, что те, кто отнимает жизнь, должны платить своей жизнью (55,5%).
На вопрос о том, следует ли сохранить или отменить смертную казнь в случае введения системы пожизненного заключения без права на условно-досрочное освобождение, 37,5% ответили, что в таком случае её следует отменить, а 61,8% сказали, что этого делать не следует.
Опрос проводился по почте в период с 24 октября по 1 декабря 2024 года, опрошено 3000 японцев, живущих в Японии, в возрасте 18 лет и старше. Получено 60,5% релевантных ответов.
Фотография к заголовку: PIXTA
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