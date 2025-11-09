Частые нападения медведей влияют на планы осеннего туризма: опрос метеорологической службы

Согласно статистике Министерства окружающей среды, в 2025 финансовом году до 23 октября от нападений медведей погибло уже семь человек. В последние годы медведи всё чаще появляются там, где живут люди.

Зафиксировано уже несколько случаев, когда медведи врывались в частные дома и нападали на людей, отправившихся в горы собирать грибы – сообщения о подобных инцидентах по всей стране поступают практически ежедневно.

Осакская компания Japan Meteorological Corporation с конца сентября по середину октября провела опрос пользователей своего веб-сайта о погоде в горах для альпинистов, получив ответы от 3594 человек. 77% респондентов заявили, что они «очень обеспокоены» или «в некоторой степени обеспокоены» безопасностью восхождений в связи с участившимися сообщениями о появлении медведей.

Более половины опрошенных заявили, что их планы восхождений были нарушены: 61,6% сообщили, что решили идти не на ту гору, куда изначально планировали, а 29,1% – что отменили или отложили восхождение. Кроме того, всё больше людей отказываются от одиночных восхождений и идут в горы с группой.

Наиболее распространённой мерой предотвращения нападений медведей было «носить колокольчик или радио» (76,2%), чтобы предупредить медведей о присутствии человека и избежать неожиданных встреч, а также «проверять новейшую информацию о появлении медведей в том месте» (68,8%). Кроме того, поскольку отмечают, что остатки пищи, принесённой в горы, могут привлекать медведей, некоторые упоминали «тщательную утилизацию пищевых продуктов и мусора».

По данным Министерства охраны окружающей среды, число потерпевших, в том числе травмированных, за период с апреля по сентябрь достигло 108 человек в 99 случаях нападений медведей, что является худшим показателем за всю историю наблюдений.

