Частые нападения медведей влияют на планы осеннего туризма: опрос метеорологической службы

Частые нападения медведей влияют на планы осеннего туризма: опрос метеорологической службыОбщество Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Зафиксировано уже несколько случаев, когда медведи врывались в частные дома и нападали на людей, отправившихся в горы собирать грибы – сообщения о подобных инцидентах по всей стране поступают практически ежедневно.
Осакская компания Japan Meteorological Corporation с конца сентября по середину октября провела опрос пользователей своего веб-сайта о погоде в горах для альпинистов, получив ответы от 3594 человек. 77% респондентов заявили, что они «очень обеспокоены» или «в некоторой степени обеспокоены» безопасностью восхождений в связи с участившимися сообщениями о появлении медведей.
Более половины опрошенных заявили, что их планы восхождений были нарушены: 61,6% сообщили, что решили идти не на ту гору, куда изначально планировали, а 29,1% – что отменили или отложили восхождение. Кроме того, всё больше людей отказываются от одиночных восхождений и идут в горы с группой.
Наиболее распространённой мерой предотвращения нападений медведей было «носить колокольчик или радио» (76,2%), чтобы предупредить медведей о присутствии человека и избежать неожиданных встреч, а также «проверять новейшую информацию о появлении медведей в том месте» (68,8%). Кроме того, поскольку отмечают, что остатки пищи, принесённой в горы, могут привлекать медведей, некоторые упоминали «тщательную утилизацию пищевых продуктов и мусора».
По данным Министерства охраны окружающей среды, число потерпевших, в том числе травмированных, за период с апреля по сентябрь достигло 108 человек в 99 случаях нападений медведей, что является худшим показателем за всю историю наблюдений.
Материалы
- Японское метеорологическое агентство: Результаты опроса о медведях иальпинизме
- Министерство охраны окружающей среды: Предварительные данныео количестве пострадавших от медведей людей
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- В Японии объявлена повышенная готовность к предотвращению ущерба от медведей в связи с началом сезона осеннего листопада
- Медведи в Японии: жизнь рядом с дикими соседями
- В 2023 году в Японии участились нападения медведей: 212 пострадавших, 6 человек погибло
- В Японии стремятся помочь владельцам лицензий на охоту получить охотничий опыт
- Начало сезона охоты в Японии: рост случаев нападения животных и проблема старения охотников
- В этом году в Японии зафиксировано наибольшее количество наблюдений медведей за последние пять лет
- В Японии участились нападения медведей
- Из-за эпидемии изменилось поведение оленей в Нара
- Бунт диких животных (часть первая)
- Бунт диких животных (часть вторая)
- Конфликт людей и кабанов: способы сосуществования с дикой природой