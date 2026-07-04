Особые виды мошенничества в 2025 году: ущерб вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом, преступники часто выдают себя за полицейских

По данным Национального полицейского агентства, ущерб от «особых видов мошенничества» по всей стране в 2025 году оценивается в 140 миллиардов йен.

Согласно недавно опубликованной статистике Национального полицейского агентства за 2025 год, общая сумма ущерба от особых видов мошенничества увеличилась на 70,4 млрд йен (98,0%) до 142,31 млрд йен. Количество признанных случаев таких мошенничеств составило 27 832, увеличившись на 6789 (32,3%), что является худшими показателями за всю историю наблюдений.

Ежедневные потери от специализированного мошенничества составили 390 млн йен. в то время как средняя сумма, полученная мошенниками за один случай, увеличилась на 1,73 млн йен до 5 236 000 йен.

Было зарегистрировано 14 273 случая мошенничеств, направленных на людей в возрасте 65 лет и старше. За вычетом случаев корпоративных финансовых потерь, такие случаи составили 51,3% всех зарегистрированных случаев мошенничества и 59,2% от общей суммы ущерба.

Полиция раскрыла 6575 случаев (на один случай меньше, чем в предыдущем году), а количество подозреваемых составило 2338 (на 64 больше, чем в предыдущем году). Из них 1379 человека, около 60%, использовались в роли получателей наличных денег и других ценностей. В качестве главных организаторов преступлений арестовано 69 человек. Арестовано 414 членов организованных преступных группировок, что составляет 17,7% от общего числа арестов.

Среди разных типов таких преступлений мошенничества типа «Это я» (орэ орэ саги), где мошенник выдает себя за родственника жертвы или авторитетного представителя общества, более чем вдвое, до 11 014, выросло количество случаев, когда мошенники выдавали себя за сотрудников полиции. Мошенники при этом в том числе сообщали потерпевшим, что их банковские счета используются для совершения преступлений, или что на их имя были заключены незаконные контракты на мобильную связь, в связи с чем вымогали деньги. Сумма ущерба от таких мошенничеств достигла 100,5 миллиардов йен. Количество случаев мошенничества с фальшивыми счетами, когда жертв обманом заставляют платить якобы за использование услуг, которыми они никогда не пользовались, осталось на том же уровне, что и в предыдущем году, — 5706 случаев. При этом немного снизилось количество случаев мошенничества с «возвратом» средств – потерпевшим сообщали о якобы возврате платы по медицинским счетам или страховых взносов. Всего зарегистрировано 3179 таких случаев.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев мошенничества, когда звонящие представлялись полицейскими, было зафиксировано среди людей в возрасте 30-39 лет (2239 случаев), за ними следуют люди в возрасте 20-29 лет (1718 случаев), что указывает на то, что представители молодых поколений чаще становятся жертвами. Наибольшая сумма ущерба при этом зафиксирована у людей в возрасте 70-79 лет (27,4 миллиарда йен), за ними следуют люди в возрасте 60-69 лет (25,6 миллиарда йен).

Мошенничество в социальных сетях

Продолжается рост число мошенничеств с инвестициями с использованием социальных сетей, при котором изображения известных людей несанкционированно применяют в рекламе в социальных сетях для поощрения инвестиций в фейковые схемы, а также мошенничеств с использованием социальных сетей и приложений для знакомств. Их количество увеличилось более чем вдвое на 48,2% по сравнению с предыдущим годом и составило 15 168 случаев, в то время как финансовые потери выросли на 44,2% до 183,43 миллиарда йен.

Средний ущерб от одной успешно завершённой мошеннической схемы с инвестициями или романтической связью в социальных сетях составляет очень высокую сумму, 12 133 000 иен. Большинство жертв, как мужчин, так и женщин, находились в возрасте от 40 до 69 лет.

Материалы

Национальное полицейское агентство: О ситуации с известными случаями особых видов мошенничества и арестами (на японском языке)

Фотография к заголовку: Смартфоны и другие предметы, изъятые у мошеннической группировки в Камбодже, август 2025 года, город Нагоя (Jiji Press)

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