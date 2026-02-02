Рейтинг поддержки кабинета Такаити: семь из восьми СМИ регистрируют снижение, основной уровень – около 60

Обзор общественной поддержки политических сил

Результаты январских опросов восьми ведущих японских СМИ показали: рейтинг поддержки кабинета премьер-министра Такаити Санаэ снизился у семи из них, и основным уровнем стали значения в диапазоне 60%. При этом в опросах ряда изданий доля ответов «не одобряю» решение о роспуске Палаты представителей превысила долю «одобряю».

«Майнити»: падение на 10 пунктов

Если в декабре уровень поддержки в диапазоне 70% фиксировали три из восьми СМИ, то в январе – лишь одно. Напротив, число изданий, показывающих поддержку на уровне 60%, выросло с четырёх до шести.

Единственным СМИ, зафиксировавшим рост, стало агентство Jiji Press: плюс 1,1 пункта, до 61,0%. Наибольшее падение – у «Майнити симбун»: минус 10 пунктов, до 57%. «Ёмиури симбун», демонстрируя сокращение поддержки на 4 пункта, отметила, что показатель «несколько снизился, однако остаётся высоким».

Рост уровня отказа в поддержке показывают опросы всех восьми изданий. Максимальный прирост зафиксирован у «Ёмиури»: плюс 9 пунктов, до 23%, минимальный – у Jiji Press: плюс 1,5 пункта, до 15,1%.

Согласно экстренному опросу NHK, проведённому сразу после роспуска Палаты представителей 23 января, рейтинг поддержки кабинета составил 58,8% – на 3,1 пункта ниже показателя регулярного опроса середины января.

Приоритет на выборах в Палату представителей – борьба с ростом цен

Решение премьер-министра распустить парламент в самом начале очередной сессии Национального собрания встретило преимущественно негативную реакцию. Доля отрицательных ответов («не одобряю» / «против») составила 41% у «Майнити», 52% у «Ёмиури», 47,3% у Kyodo News и 50% у Асахи Симбун. В опросах семи изданий из восьми негативные оценки превысили положительные.

Что касается тем, которые избиратели считают наиболее важными на выборах в Палату представителей 8 февраля, на первые позиции вышли меры по сдерживанию роста цен и другие вопросы экономической политики. Далее следуют политика в области социального обеспечения, прежде всего пенсии и здравоохранение, а затем внешняя политика и национальная безопасность.

Фотография к заголовку: премьер-министр Японии, председатель ЛДП Такаити Санаэ и Фудзита Бунтаку, сопредседатель Партии обновления Японии (справа), после завершения дебатов лидеров партий. 24 января 2026 г., Тюо-ку, Токио (©Jiji Press)

Статьи по теме