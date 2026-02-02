Рейтинг поддержки кабинета Такаити: семь из восьми СМИ регистрируют снижение, основной уровень – около 60

Обзор общественной поддержки политических сил
Рейтинг поддержки кабинета Такаити: семь из восьми СМИ регистрируют снижение, основной уровень – около 60Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
«Майнити»: падение на 10 пунктов
Если в декабре уровень поддержки в диапазоне 70% фиксировали три из восьми СМИ, то в январе – лишь одно. Напротив, число изданий, показывающих поддержку на уровне 60%, выросло с четырёх до шести.
Единственным СМИ, зафиксировавшим рост, стало агентство Jiji Press: плюс 1,1 пункта, до 61,0%. Наибольшее падение – у «Майнити симбун»: минус 10 пунктов, до 57%. «Ёмиури симбун», демонстрируя сокращение поддержки на 4 пункта, отметила, что показатель «несколько снизился, однако остаётся высоким».
Рост уровня отказа в поддержке показывают опросы всех восьми изданий. Максимальный прирост зафиксирован у «Ёмиури»: плюс 9 пунктов, до 23%, минимальный – у Jiji Press: плюс 1,5 пункта, до 15,1%.
Согласно экстренному опросу NHK, проведённому сразу после роспуска Палаты представителей 23 января, рейтинг поддержки кабинета составил 58,8% – на 3,1 пункта ниже показателя регулярного опроса середины января.
Приоритет на выборах в Палату представителей – борьба с ростом цен
Решение премьер-министра распустить парламент в самом начале очередной сессии Национального собрания встретило преимущественно негативную реакцию. Доля отрицательных ответов («не одобряю» / «против») составила 41% у «Майнити», 52% у «Ёмиури», 47,3% у Kyodo News и 50% у Асахи Симбун. В опросах семи изданий из восьми негативные оценки превысили положительные.
Что касается тем, которые избиратели считают наиболее важными на выборах в Палату представителей 8 февраля, на первые позиции вышли меры по сдерживанию роста цен и другие вопросы экономической политики. Далее следуют политика в области социального обеспечения, прежде всего пенсии и здравоохранение, а затем внешняя политика и национальная безопасность.
Фотография к заголовку: премьер-министр Японии, председатель ЛДП Такаити Санаэ и Фудзита Бунтаку, сопредседатель Партии обновления Японии (справа), после завершения дебатов лидеров партий. 24 января 2026 г., Тюо-ку, Токио (©Jiji Press)
Статьи по теме
- Не только «правые» и «левые»: как меняется логика выбора
- Роспуск Палаты представителей премьер-министром Такаити: возродить так называемую «нео-систему 1955 года» будет затруднительно
- Рекордный роспуск палаты представителей: рассмотрение бюджета отложено
- Правительство Японии прогнозирует дефицит первичного баланса в 0,8 трлн йен в 2026 фингоде
- Новый центристский блок признал законы по безопасности конституционными и допустил ограниченный перезапуск АЭС – базовая политика
- Новая партия оппозиции «Центристский реформаторский альянс» – курс на нулевой НДС на продукты, «реалистичную безопасность» и политические реформы
- Что означает избрание Такаити лидером ЛДПЯ? Ставка ослабевшей партии на женщину-консерватора как стратегия выживания
- Поражение ЛДП на выборах в верхнюю палату: признаки японской версии «феномена Трампа»
- Правящая партия Японии разрешит двойное выдвижение депутатов, связанных со скандалом с «теневыми средствами»: «искупление уже состоялось»