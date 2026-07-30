Сусаноо и восьмиглавый змей Ямата-но ороти

Истории из «Записей о деяниях древности» (Кодзики)

В этой легенде из древней японской хроники «Записи о деяниях древности» бог Сусаноо, изгнанный с небес, решает убить ужасного змея Ямата-но ороти.

Изгнание с небес

После того как богиня солнца Аматэрасу вышла из пещеры, вернув свет на небеса, собравшиеся божества решили наказать Сусаноо за его варварские поступки, из-за которых Аматэрасу ушла от мира. Они приказали ему принести тысячу столов, заваленных разным добром, а затем обрезали ему бороду и ногти и изгнали его с небес.

Сусаноо спустился на землю, где призвал богиню пищи Огэцу, чтобы она дала ему пропитание. Она извергла из своего носа, рта и ануса всевозможную пищу и подала её ему; посчитав её грязной, он пришёл в ярость и убил её. Из её головы выползли шелкопряды, из глаз появился рис, из ушей – просо, из носа – бобы адзуки, из половых органов – ячмень, а из ануса – соя. Другая богиня собрала всё это, чтобы раздать людям.

Могучий змей

Сусаноо прибыл в страну Идзумо, расположенную в верховьях реки Хинокава, где увидел проплывающую по воде палочку для еды. Он понял, что где-то там живут люди, и отправился вверх по течению, и обнаружил плачущих старика и старуху, с которыми была девушка. «Кто вы?» — спросил он их.

–– Меня зовут Асинадзути, – сказал старик, – мою жену – Тэнадзути, а нашу дочь – Кусинада.

–– И почему ты плачешь?

–– У нас когда-то было восемь дочерей, но восьмиглавый змей Ямата-но ороти, живущий в Коси, приходил и каждый год пожирал одну из них. Мы плачем, потому что пришло время, когда он снова придёт.

–– Что это за чудовище?

–– У него глаза цвета ярко-красных плодов кагати, восемь голов и восемь хвостов, а на теле растут мох и кипарисы с криптомериями. Длиной оно на восемь долин, на восемь вершин простирается. Брюхо его всё кровью сочится.

Тогда Сусаноо сказал старику: «Отдашь ли ты мне свою дочь?»

–– Я искренне благодарен, – сказал Асинадзути, – но боюсь, я не знаю вашего имени.

–– Я младший брат Аматэрасу, и я только что спустился с небес.

–– Если это так, то для нас будет большой честью представить вам нашу дочь.

Сусаноо превратил девушку в гребень, который вставил себе в волосы, и приказал Асинадзути и Тэнадзути: «Сакэ очистите восемь раз, чтобы оно стало крепким. Постройте ограду и сделайте в ней восемь дверей, и постройте помост у каждой двери. Поставьте на каждый помост бочку и наполните каждую бочку крепким сакэ и ждите».

Старики сделали, как он сказал, и стали ждать, когда появился змей Ямата-но ороти.

Змей засунул по одной голове в каждую бочку и пил, пока не уснул, опьянев. Сусаноо вытащил свой огромный меч, разрубил змея на куски, и река Хинокава окрасилась в красный цвет от крови. Когда он рубил один из хвостов, его меч зазубрился, натолкнувшись на что-то твёрдое. Это показалось ему странным, он рассёк хвост и обнаружил меч настолько острый, что мог резать что угодно. Поражённый этим чудом, он преподнёс его Аматэрасу. Это меч, известный как Кусанаги, «скашивающий траву (или разящий змея)».



(© Стюарт Эйр)

Дворец в Идзумо

Сусаноо искал в Идзумо место для строительства своего дворца, чтобы жить с женой. «Сюда пришёл я, и на сердце у меня легко (сугасугасий)», – сказал он, и там построил свой дворец. С тех пор это место известно как Суга. Собрались тучи, и Сусаноо сложил песню:

В Идзумо, где встают восемь гряд облаков,

Окружу восемью оградами покои,

Чтобы укрыть жену

Покои с восемью оградами воздвигну –

Да, покои с восемью оградами!

Он позвал Асинадзути и назначил его своим управляющим.

Затем он возлёг с Кусинадой, и у них родился сын. У Сусаноо также были сын и дочь от его второй жены, Камуоити. Среди его потомков был Оокунинуси, который стал правителем этой страны.

Текст Ричарда Медхарста, основанный на рассказах «Записей о деяниях древности» (Кодзики)

Иллюстрации: © Стюарт Эйр

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