Репортаж с АЭС «Фукусима»: как идёт вывод станции из эксплуатации

Посещение аварийных реакторных установок на АЭС «Фукусима-1» более чем через 13 лет после аварии и разрушений, вызванных взрывами водорода, показывает, что работа по очистке загрязненной воды и удалению радиоактивных обломков продвигается, но многие сложные проблемы ещё ждут решения.

Меняющийся облик реакторных блоков​

Я посетил атомную электростанцию «Фукусима-1» в конце октября 2024 года. Вскоре после ядерной катастрофы 2011 года я возглавлял группу японских журналистов, освещавших ситуацию, но на территории объекта я оказался впервые только сейчас. На станции принимаются меры по предотвращению распространения радиоактивных материалов. Некоторые участки, такие как здания реакторов, находятся в «красной» или «жёлтой» зонах опасности, где уровень радиации высок и требуется использование специальных защитных масок и одежды. Но большая часть территории представляет собой зелёную зону, где защитная одежда не нужна. Журналистам необходимы были только каски, обычные маски и рабочие перчатки.



Рабочие на АЭС «Фукусима-1» в специальных защитных костюмах, 21 октября 2024 года. Такие меры по-прежнему необходимы для входа в зоны с высоким уровнем радиации (© Хасино Юкинори)

По данным Tokyo Electric Power Company (TEPCO), к концу августа 2024 финансового года станцию посетили 7594 внешних наблюдателя, не считая представителей СМИ. Для сравнения, это меньше, чем 18 516 посетителей в 2023 финансовом году и примерно в 20 раз больше, чем 913 посетителей в 2011 финансовом году. Число визитов сократилось во время пандемии COVID-19, но сейчас оно снова растёт. Сразу после аварии TEPCO ограничила въезд на объект из-за рисков, связанных с высоким уровнем радиации и разрушений на территории, но теперь компания поощряет визиты наблюдателей, чтобы способствовать информированию публики о ходе работ по выводу станции из эксплуатации, включая сброс очищенной воды в океан. Открытых данных о количестве журналистов среди посетителей нет, но представитель TEPCO сообщил, что оно растёт, включая представителей иностранных СМИ.

С вершины близлежащего холма открывается вид на здание реактора и первые четыре энергоблока, и мы без труда заметили, что работы там находятся на разных стадиях. Здание энергоблока №1, где взрыв водорода повредил стальной каркас, по-прежнему является самым ярким свидетельством серьёзности аварии. Его внутренний резервуар по-прежнему содержит 392 единицы ядерного топлива, но обломки здания и большой кран по-прежнему не убраны, препятствуя очистным работам. Сейчас ведётся монтаж защитного купола, который накроет здание, чтобы предотвратить рассеивания радиоактивных материалов на время проведения работ.



Куполообразная крыша, построенная над третьим энергоблоком реактора для удаления отработавшего ядерного топлива на атомной электростанции TEPCO «Фукусима-1» (© Хасино Юкинори)

Реактор №2, который расплавился, но не взорвался, окружен стальными лесами для облегчения работы со зданием. Снаружи энергоблок №3 имеет блестящую крышу с серебряным куполом, предназначенную для защиты оборудования, используемого для удаления отработавшего топлива. Уже извлечено 566 единиц. Четвёртый энергоблок, который на момент аварии проходил плановое техническое обслуживание, не расплавился, но в нём произошёл взрыв из-за попадания водорода по трубопроводам из энергоблока №3. Реактор трудно разглядеть сквозь металлические конструкции, возведёнными над ним для того, чтобы можно было удалить из его резервуара 1535 единиц топлива.

Под воздействием радиации

Из окон микроавтобуса, который перевозил нас по огромной территории объекта, мы видели резервуары, наполненные очищенной водой, и помещения, заставленные контейнерами с отходами. Гигантские турбины, ранее использовавшиеся для выработки электроэнергии, заржавели и пришли в негодность. Большая часть территории уже освобождена от обломков, но резервуары для воды и другие объекты, которые были сильно повреждены цунами, ещё свидетельствуют об аварии. На смотровой площадке, откуда открывается вид на энергоблоки №№5 и 6, в качестве памятника сохранилась часть щита тоннелепроходческой машины, использовавшейся для прокладки туннеля для отвода очищенных сточных вод в море.



Цистерны использовались для временного хранения очищенной воды на АЭС «Фукусима-1» сразу после аварии. После установки постоянных резервуаров в них больше нет необходимости (© Хасино Юкинори)



Спецавтомобиль, использовавшийся для охлаждения резервуаров с отработанным топливом в зданиях реактора сразу после аварии. Его прозвали кирин (жираф), из-за длинной распределительной стрелы, с помощью которой вода подавалась для орошения конструкции с высоты (© Хасино Юкинори)



Часть проходческого щита, использовавшегося для прокладки подводного туннеля, по которому очищенная вода сбрасывалась в океан (© Хасино Юкинори)

От автобуса, остановившегося у энергоблока №4 со стороны моря, мы прошли пешком к той его стороне, что обращена к земле. Пока мы шли, я вглядывался в здания и сооружения, которые мы видели со смотровой площадки: разорванные гигантские трубы воздуховодов выглядели особенно устрашающе. Раньше они соединяли блоки с первого по четвёртый с вытяжными колоннами, но их отсоединили, чтобы облегчить работы по выводу станции из эксплуатации. На третьем энергоблоке видны зелёные остатки химического вещества, которое было нанесено для предотвращения сдувания радиоактивных веществ, оставшихся на здании.



Огромные вытяжные воздуховоды отрезаны, чтобы обеспечить доступ для проведения работ по выводу из эксплуатации. Когда-то они соединяли блоки с первого по четвёртый с вытяжными колоннами (© Хасино Юкинори)



Химические вещества, распылённые на энергоблок №3 для предотвращения рассеивания радиоактивных материалов, осевших на здании, всё ещё заметны (© Хасино Юкинори)

По мере того как мы продвигались на север от реактора №3 ко второму энергоблоку, уровень радиации повышался. Показания моего личного дозиметра, прикреплённого к жилету, вызывали тревогу. На реакторе №2 ведутся работы по удалению остатков ядерного топлива, состоящих из расплавленного в результате аварии топлива, смешанного со строительными материалами. Рабочие, занимающиеся выгрузкой, полностью облачены в защитные костюмы.

Мы возвращаемся к морю между вторым и третьим энергоблоками, и показания дозиметра достигают 240 микрозивертов в час. Прежде чем мы успеваем внимательно осмотреть ущерб, нанесённый зданию, проводник просит нас поторопиться. По его словам, несколько лет назад уровень радиации превышал 300 микрозивертов. И хотя сейчас он снизился, опасность не исчезла.



21 октября 2024 года уровень радиации между зданиями второго и третьего реакторов достигал 240 микрозивертов в час (© Хасино Юкинори)

Со стороны моря территорию защищает километровая стена из бетонных блоков, возведённая в марте 2024 года для защиты от цунами. Высота стены на разных участках меняется от 13,5 до 16 метров. Она спроектирована таким образом, чтобы противостоять цунами, вызванном землетрясением в Японском жёлобе, которое, по оценками учёных, может произойти в любой момент. Согласно экспертам TEPCO, стена снижает риск попадания заражённой воды наружу и загрязнения окружающей среды в случае цунами.



Длина дамбы, построенной для защиты от цунами, составляет около километра (© Хасино Юкинори)

Две главные проблемы: вода и обломки

7 ноября TEPCO с помощью специализированного оборудования извлекла из защитной оболочки второго энергоблока обломок диаметром около пяти миллиметров. Этот успех поможет исследованиям для подготовки полномасштабного процесса удаления радиоактивных обломков. По оценкам TEPCO, в защитных корпусах энергоблоков №№1-3 находится в общей сложности 880 тонн высокорадиоактивного мусора, который стал самой большой проблемой при выводе станции из эксплуатации. Такахиро Кимото, заместитель директора Центра коммуникаций по вопросам дезактивации и вывода из эксплуатации, говорит: «Спустя 13 лет после аварии мы наконец-то сделали первый шаг к выводу станции из эксплуатации. Однако работа только началась».



Обломки топлива в защитной оболочке второго энергоблока извлекаются специальным устройством. Похожий на клешню манипулятор держит обломок. 30 октября 2024 года (Предоставлено TEPCO)

Хотя на различных направлениях работы наблюдается устойчивый прогресс, кардинального решения проблемы загрязненной воды, которая является одним из основных препятствий для вывода станции из эксплуатации, пока не видно. Объём грунтовых и дождевых вод, попадающих в здания реакторов, составляет 60 тонн в день. Кроме того, вода постоянно используется для охлаждения ядерных реакторов, в результате чего ежедневно образуется 80 тонн загрязненной воды.

TEPCO использует передовую технологию очистки загрязнённой воды, которая затем хранится в резервуарах на месте. Компания начала сбрасывать очищенную воду в море в августе 2011 года и за 10 выбросов к 5 ноября 2012 года выпустила в общей сложности 78 285 тонн воды. Все наиболее опасные загрязняющие вещества были из неё удалены, но остаётся проблема трития – изотопа водорода, встречающегося в природе, который трудно извлечь из воды. Так что, в общей сложности в океан попало около 14,8 трлн беккерелей трития, но TEPCO постоянно следит за состоянием окружающей океанской воды и заявляет, что никаких отклонений от нормы не выявлено.

Однако ожидается, что для сброса очищенной воды, хранящейся на площадке, в океан потребуется 30 лет. В то же время, предотвратить заражение грунтовых и дождевых вод сложно, а это означает, что количество воды будет постоянно увеличиваться. Если количество резервуаров, используемых для обработки и хранения воды, не будет сокращено, это повлияет на всю программу вывода из эксплуатации, включая создание хранилищ для мусора, который предполагается вывозить в будущем.

Утилизация воды и мусора стали двумя самыми серьёзными вопросами в работе по остановке станции. Кимото говорит, что объём загрязненной воды остаётся проблемой. «Если мы сможем контролировать поступление воды, то сможем установить временные рамки для программы вывода из эксплуатации».



Вид на Тихий океан с атомной электростанции «Фукусима-1». Выход трубы, по которой в море поступают очищенные сточные воды, находится примерно в километре от берега (© Хасино Юкинори)

Фотография к заголовку: Каркас первого энергоблока атомной электростанции «Фукусима-1» (на переднем плане) после взрыва водорода. За ним – цилиндрический защитный купол третьего энергоблока. Атомная электростанция TEPCO «Фукусима-1», 21 октября 2024 года (©Хасино Юкинори, Nippon.com)