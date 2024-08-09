Малоизвестные правила стрижки ногтей и выбора книпсера для ногтей: история успеха KAI TSUMEKIRI в Индии

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Недорогие и удобные «цумэкири» – книпсеры для ногтей японского производства, – популярный сувенир среди приезжающих в Японию иностранных туристов. Ведущим производителем книпсеров является компания «КАЙ». Компания открыла производство в Индии и развивает продажи продукции местного производства. Статья рассказывает о правильных способах стрижки ногтей, правилах выбора подходящего книпсера и философии компании «КАЙ».
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Книпсеры для ногтей: пропасть по уровню популярности в Японии и в других странах

«Вы знаете, как правильно стричь ногти?»

Вопрос, заданный в самом начале лекции для детей, организованной компанией «КАЙ», поразил меня до глубины души. За свою жизнь я стриг ногти несколько сотен раз, но ни разу не задумывался о том, правильно ли я это делаю.

Урок для детей «Ногти и книпсеры». Лектор – Ямада Кимихиса, консультант по книпсерам компании «КАЙ»
Урок для детей «Ногти и книпсеры». Лектор – Ямада Кимихиса, консультант по книпсерам компании «КАЙ»

Расспросив знакомых, я понял, что люди почти не интересуются стрижкой ногтей – «Стригу ногти по мере отрастания», «Использую подаренный книпсер уже больше 10 лет и понятия не имею, кто его производитель». Кроме того, члены семьи часто пользуются одним книпсером.

Книпсер для ногтей можно купить в магазине «Всё за 100 йен» или в круглосуточном магазине комбини, где он стоит около 500 йен. Цена на продукцию линии «Сэки Магороку», считающейся лучшим брендом «КАЙ», составляет около 1000 – 2000 йен. Интересно отметить, что даже люди, тратящие на уход за волосами несколько тысяч йен в месяц, пользуются дешёвым книпсером, купленным более десяти лет назад, и совсем не задумываются об этом.

Однако за рубежом авторитет японских книпсеров растёт из года в год. Особенно популярны они в Индии и исламских странах, где принято есть руками. Книпсер – отличный недорогой сувенир, поэтому всё больше туристов приобретает книпсеры в большом количестве на подарки.

Цена на книпсеры «КАЙ» в комбини и розничных магазинах начинается от 500 йен
Цена на книпсеры «КАЙ» в комбини и розничных магазинах начинается от 500 йен

Популярная линия «Сэки Магороку» отличается изысканным дизайном
Популярная линия «Сэки Магороку» отличается изысканным дизайном

Невозможно выбрать подходящий книпсер без знаний о ногтях

Сотрудница компании «КАЙ» Асами Мэйко имеет сертификат Мастера (фото предоставлено компанией «КАЙ»)
Сотрудница компании «КАЙ» Асами Мэйко имеет сертификат Мастера (фото предоставлено компанией «КАЙ»)

Чтобы узнать о правилах стрижки ногтей и выборе книпсера, я посетил головной офис компании «КАЙ» в Токио (район Тиёда, Ивамото-тё) и побеседовал с Асами Мэйко, консультантом по книпсерам. В компании «КАЙ» сотрудники, владеющие специальными знаниями о ножах, книпсерах для ногтей, ножницах и других изделиях, получают сертификат Мастера. Сейчас в компании есть всего два обладателя сертификата Мастера по книпсерам для ногтей – это читавший лекцию детям Ямада Норимицухиса и Асами Мэйко. «Без знаний о ногтях невозможно подобрать себе подходящий книпсер. Но в школьную программу не входит обучение правильной стрижке ногтей, поэтому это одна из задач, стоящих перед нашей компанией», – рассказывает Асами. Консультанты «КАЙ» не только проводят уроки о стрижке ногтей в начальных школах города Сэки (префектура Гифу), где зарождалась компания, но и участвуют в мероприятиях и семинарах по всей стране, чтобы развивать культуру правильной стрижки ногтей.

В выставочном зале головного офиса «КАЙ» в Токио представлены книпсеры для ногтей, ножи, бритвы и другие изделия компании
В выставочном зале головного офиса «КАЙ» в Токио представлены книпсеры для ногтей, ножи, бритвы и другие изделия компании

Идеальная длина ногтя – 0,5 -1 мм

Идеальная длина ногтя – когда его край совпадает по длине с кончиком пальца. Таким образом, оптимальная длина белой части ногтя составляет от 0,5 до 1 мм.

Ногти состоят преимущественно из белка и содержат от 12% до 16% воды, поэтому если они отрастают слишком сильно, то кончики пересыхают и становятся ломкими. Длина ногтя в пределах 1 мм не создаёт проблем, однако данные исследований свидетельствуют, что при длине ногтя 2 мм число бактерий под ногтем составляет 630 000, а при длине ногтя 3 мм увеличивается до 3 400 000. Потрескавшиеся и неровные ногти создают условия для дальнейшего размножения бактерий.

За сутки ногти на руках отрастают на 0,1 мм, на ногах – на 0,05 мм. В идеале следует стричь ногти на руках каждые 5-7 дней, а ногти на ногах – каждые 10-14 дней. Не следует отрезать весь ноготь сразу, потому что это может травмировать ноготь. Следите за тем, чтобы лезвие находилось под прямым углом к продольной и поперечной аркам ногтя и срезайте ноготь постепенно, разделив его как минимум на пять частей. Сначала отрежьте кусочек ногтя в центре, затем по обеим сторонам, затем по краям, создавая базовую форму – квадрат с закруглёнными углами (квадрокруг).

Правильный способ стрижки ногтей

Правильный способ стрижки и острое лезвие – залог решения проблем с ногтями

При стрижке вросшего ногтя рекомендуется придавать ему квадратную форму. Продольная арка ногтя формируется за счёт баланса сил, сгибающих и расширяющих ноготь, поэтому избыточная сгибающая сила или слабая сила расширения приводят к появлению вросшего ногтя.

Вросший ноготь может также появиться из-за тесной обуви, давящей на пальцы ног, вследствие походки с излишней опорой на пятки, а также при дефиците двигательной активности. Если не обрезать ногти слишком сильно по углам, это распределит сгибающую силу и укрепит силу расширения, тем самым предотвращая врастание ногтя.

Причины врастания ногтя и способы профилактики

Ещё один важный фактор – это острота лезвия книпсера. Ноготь имеет трёхслойную структуру, поэтому при недостаточно остром лезвии получается неровный срез, способствующий растрескиванию и расслоению ногтей. Чтобы иметь здоровые ногти, следует использовать книпсер с острым лезвием, держать его при стрижке под прямым углом к поверхности ногтя, а после стрижки подпиливать ноготь пилочкой.

Поскольку каждый человек индивидуален, единственно правильного способа стрижки ногтей не существует, однако консультант Асами отмечает, что «Ногти растут каждый день, поэтому знание и применение способов поддержания здоровья ногтей помогает заботиться о себе». Дети учатся стричь ногти, наблюдая, как их родители с любовью стригут ногти им, а затем, вырастая, передают этот опыт следующему поколению. «Мы хотим обеспечить передачу знаний о правильной стрижке ногтей трём-четырём поколениям», – подчёркивает Асами.

Мастера «КАЙ» вручную регулируют остроту книпсеров (фото предоставлено компанией «КАЙ»)
Мастера «КАЙ» вручную регулируют остроту книпсеров (фото предоставлено компанией «КАЙ»)

Среди слушателей лекции о стрижке ногтей было много родителей с детьми
Среди слушателей лекции о стрижке ногтей было много родителей с детьми

Рекомендуем использовать несколько видов книпсеров

Если вы овладели базовыми знаниями о правильной стрижке ногтей, следующий важный шаг – это подборка подходящего книпсера. Существует три основных вида книпсеров – рычажный, кусачки и ножницы.

В Японии наиболее распространён книпсер в форме рычага с изогнутым лезвием, придающим ногтю нужную форму. В западных странах преобладают кусачки. Они легко перерезают твёрдые предметы, поэтому подходят для толстых ногтей на ногах. Ножницы обеспечивают точность действий, поэтому они используются для стрижки ногтей у младенцев и у людей с хрупкими ногтями.

Среди книпсеров компании «КАЙ» преобладает рычажный тип, также имеются кусачки. Среди пожилых людей популярны книпсеры с лупой
Среди книпсеров компании «КАЙ» преобладает рычажный тип, также имеются кусачки. Среди пожилых людей популярны книпсеры с лупой

При использовании книпсера в форме рычага следует обращать внимание на его величину. Взрослым мужчинам для стрижки ногтей на руках рекомендуется использовать размер М, на ногах – размер L. Членам семьи нежелательно пользоваться одним и тем же книпсером.

Для стрижки широких ногтей на ногах удобнее пользоваться книпсером с прямым лезвием. При стрижке вросших ногтей рекомендуется сначала отстричь центральную часть с помощью полукруглого лезвия, а затем подрезать по бокам, чтобы придать ногтю квадратную форму. Для стрижки ногтей у детей и женщин с небольшими ногтями популярны книпсеры с изогнутым по вертикали лезвием, у пожилых людей – книпсеры с лупой.

Оказалось, что у консультанта Асады есть 4 вида книпсеров. Некоторые из них редко используются, однако доступная цена вполне позволяет иметь подобный набор.

Удобные книпсеры для вросших ногтей. Слева направо: книпсер с выпуклым лезвием, книпсер с прямым прямым скошенным лезвием, кусачки с выпуклым лезвием
Удобные книпсеры для вросших ногтей. Слева направо: книпсер с выпуклым лезвием, книпсер с прямым прямым скошенным лезвием, кусачки с выпуклым лезвием

«KAI TSUMEKIRI»: объём продаж 200 000 штук в год

Книпсеры под названием «KAI TSUMEKIRI» реализуются в Индии. В 2012 году компания «КАЙ» основала в Индии дочернюю компанию и с 2016 года занимается производством ножей, бритв и книпсеров.

В Индии сохранилась культура еды руками, без применения вилок и ложек, поэтому для удаления скапливающейся под ногтями грязи книпсер оборудовали специальным крючком. Кроме того, в Индии считается, что падающие при стрижке ногти могут навлечь несчастье, поэтому местные книпсеры снабжены специальным контейнером, в котором скапливаются отрезанные ногти. Аналогичная модель имеется и в Японии. Доступная цена книпсера – 199 рупий (чуть меньше 400 йен), способствовала увеличению объёма продаж в 2023 году до 200 000 штук.

На кончике пилочки книпсера «KAI TSUMEKIRI» имеется специальный крючок для чистки ногтей
На кончике пилочки книпсера «KAI TSUMEKIRI» имеется специальный крючок для чистки ногтей

На упаковке крупными буквами напечатано слово «TSUMEKIRI»
На упаковке крупными буквами напечатано слово «TSUMEKIRI»

В производстве режущих инструментов нет места компромиссам

Компания «КАЙ» выпускает более 400 видов книпсеров разного размера и функционала, учитывающих в том числе потребности зарубежных потребителей. Почему компания вкладывает столько усилий в дешёвый и малоприбыльный продукт? В качестве одной из причин Асами приводит «дух мечников и кузнецов, царящий в городе Сэки, где зарождалась компания».

Сэки – это город режущих инструментов с 800-летней историей. В период Намбокутё (1337-1392) здесь была разработана технология производства японских мечей «Минодэн», по которой работали такие известные мастера, как Идзуминоками Канэсада и Канэмото Магороку по прозвищу «Магороку из Сэки». В мирную эпоху Эдо кузнецы занялись производством ножей, бритв, сельскохозяйственных инструментов и других бытовых предметов, и Сэки превратился в центр производства режущих инструментов. Сейчас в городе есть около 300 крупных и мелких компаний, занимающихся производством режущих инструментов.

Завод Ояна в городе Сэки
Завод Ояна в городе Сэки

В древности японский меч был священным предметом, его приносили в дар синтоистским храмам. Меч мог отнять жизнь у другого человека, а также использовался во время ритуального самоубийства сэппуку. Бытовые ножи служат для лишения жизни животных и растений, поэтому в мире оружейников и кузнецов нет места компромиссам. «Этот дух сохранился и по сей день, поэтому производство книпсеров для ногтей тоже не допускает компромиссов», – рассказывает Асами. Услышав эти слова, я твёрдо решил выбрать подходящий книпсер с острым лезвием и правильно им пользоваться.

Демонстрация древнего метода ковки японского меча в Музее кузнецов Сэки. Во время этого священного ритуала кузнец облачён в белую одежду и чёрную шапку эбоси
Демонстрация древнего метода ковки японского меча в Музее кузнецов Сэки. Во время этого священного ритуала кузнец облачён в белую одежду и чёрную шапку эбоси

Фотографии Хасино Юкинори (редакция Nippon.com)

Фотография к заголовку: консультант по книпсерам рассказывает о правильных способах стрижки ногтей

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