Малоизвестные правила стрижки ногтей и выбора книпсера для ногтей: история успеха KAI TSUMEKIRI в Индии

Недорогие и удобные «цумэкири» – книпсеры для ногтей японского производства, – популярный сувенир среди приезжающих в Японию иностранных туристов. Ведущим производителем книпсеров является компания «КАЙ». Компания открыла производство в Индии и развивает продажи продукции местного производства. Статья рассказывает о правильных способах стрижки ногтей, правилах выбора подходящего книпсера и философии компании «КАЙ».

Книпсеры для ногтей: пропасть по уровню популярности в Японии и в других странах

«Вы знаете, как правильно стричь ногти?»

Вопрос, заданный в самом начале лекции для детей, организованной компанией «КАЙ», поразил меня до глубины души. За свою жизнь я стриг ногти несколько сотен раз, но ни разу не задумывался о том, правильно ли я это делаю.



Урок для детей «Ногти и книпсеры». Лектор – Ямада Кимихиса, консультант по книпсерам компании «КАЙ»

Расспросив знакомых, я понял, что люди почти не интересуются стрижкой ногтей – «Стригу ногти по мере отрастания», «Использую подаренный книпсер уже больше 10 лет и понятия не имею, кто его производитель». Кроме того, члены семьи часто пользуются одним книпсером.

Книпсер для ногтей можно купить в магазине «Всё за 100 йен» или в круглосуточном магазине комбини, где он стоит около 500 йен. Цена на продукцию линии «Сэки Магороку», считающейся лучшим брендом «КАЙ», составляет около 1000 – 2000 йен. Интересно отметить, что даже люди, тратящие на уход за волосами несколько тысяч йен в месяц, пользуются дешёвым книпсером, купленным более десяти лет назад, и совсем не задумываются об этом.

Однако за рубежом авторитет японских книпсеров растёт из года в год. Особенно популярны они в Индии и исламских странах, где принято есть руками. Книпсер – отличный недорогой сувенир, поэтому всё больше туристов приобретает книпсеры в большом количестве на подарки.



Цена на книпсеры «КАЙ» в комбини и розничных магазинах начинается от 500 йен



Популярная линия «Сэки Магороку» отличается изысканным дизайном

Невозможно выбрать подходящий книпсер без знаний о ногтях



Сотрудница компании «КАЙ» Асами Мэйко имеет сертификат Мастера (фото предоставлено компанией «КАЙ»)

Чтобы узнать о правилах стрижки ногтей и выборе книпсера, я посетил головной офис компании «КАЙ» в Токио (район Тиёда, Ивамото-тё) и побеседовал с Асами Мэйко, консультантом по книпсерам. В компании «КАЙ» сотрудники, владеющие специальными знаниями о ножах, книпсерах для ногтей, ножницах и других изделиях, получают сертификат Мастера. Сейчас в компании есть всего два обладателя сертификата Мастера по книпсерам для ногтей – это читавший лекцию детям Ямада Норимицухиса и Асами Мэйко. «Без знаний о ногтях невозможно подобрать себе подходящий книпсер. Но в школьную программу не входит обучение правильной стрижке ногтей, поэтому это одна из задач, стоящих перед нашей компанией», – рассказывает Асами. Консультанты «КАЙ» не только проводят уроки о стрижке ногтей в начальных школах города Сэки (префектура Гифу), где зарождалась компания, но и участвуют в мероприятиях и семинарах по всей стране, чтобы развивать культуру правильной стрижки ногтей.



В выставочном зале головного офиса «КАЙ» в Токио представлены книпсеры для ногтей, ножи, бритвы и другие изделия компании

Идеальная длина ногтя – 0,5 -1 мм

Идеальная длина ногтя – когда его край совпадает по длине с кончиком пальца. Таким образом, оптимальная длина белой части ногтя составляет от 0,5 до 1 мм.

Ногти состоят преимущественно из белка и содержат от 12% до 16% воды, поэтому если они отрастают слишком сильно, то кончики пересыхают и становятся ломкими. Длина ногтя в пределах 1 мм не создаёт проблем, однако данные исследований свидетельствуют, что при длине ногтя 2 мм число бактерий под ногтем составляет 630 000, а при длине ногтя 3 мм увеличивается до 3 400 000. Потрескавшиеся и неровные ногти создают условия для дальнейшего размножения бактерий.

За сутки ногти на руках отрастают на 0,1 мм, на ногах – на 0,05 мм. В идеале следует стричь ногти на руках каждые 5-7 дней, а ногти на ногах – каждые 10-14 дней. Не следует отрезать весь ноготь сразу, потому что это может травмировать ноготь. Следите за тем, чтобы лезвие находилось под прямым углом к продольной и поперечной аркам ногтя и срезайте ноготь постепенно, разделив его как минимум на пять частей. Сначала отрежьте кусочек ногтя в центре, затем по обеим сторонам, затем по краям, создавая базовую форму – квадрат с закруглёнными углами (квадрокруг).

Правильный способ стрижки и острое лезвие – залог решения проблем с ногтями

При стрижке вросшего ногтя рекомендуется придавать ему квадратную форму. Продольная арка ногтя формируется за счёт баланса сил, сгибающих и расширяющих ноготь, поэтому избыточная сгибающая сила или слабая сила расширения приводят к появлению вросшего ногтя.

Вросший ноготь может также появиться из-за тесной обуви, давящей на пальцы ног, вследствие походки с излишней опорой на пятки, а также при дефиците двигательной активности. Если не обрезать ногти слишком сильно по углам, это распределит сгибающую силу и укрепит силу расширения, тем самым предотвращая врастание ногтя.

Ещё один важный фактор – это острота лезвия книпсера. Ноготь имеет трёхслойную структуру, поэтому при недостаточно остром лезвии получается неровный срез, способствующий растрескиванию и расслоению ногтей. Чтобы иметь здоровые ногти, следует использовать книпсер с острым лезвием, держать его при стрижке под прямым углом к поверхности ногтя, а после стрижки подпиливать ноготь пилочкой.

Поскольку каждый человек индивидуален, единственно правильного способа стрижки ногтей не существует, однако консультант Асами отмечает, что «Ногти растут каждый день, поэтому знание и применение способов поддержания здоровья ногтей помогает заботиться о себе». Дети учатся стричь ногти, наблюдая, как их родители с любовью стригут ногти им, а затем, вырастая, передают этот опыт следующему поколению. «Мы хотим обеспечить передачу знаний о правильной стрижке ногтей трём-четырём поколениям», – подчёркивает Асами.



Мастера «КАЙ» вручную регулируют остроту книпсеров (фото предоставлено компанией «КАЙ»)



Среди слушателей лекции о стрижке ногтей было много родителей с детьми

Рекомендуем использовать несколько видов книпсеров

Если вы овладели базовыми знаниями о правильной стрижке ногтей, следующий важный шаг – это подборка подходящего книпсера. Существует три основных вида книпсеров – рычажный, кусачки и ножницы.

В Японии наиболее распространён книпсер в форме рычага с изогнутым лезвием, придающим ногтю нужную форму. В западных странах преобладают кусачки. Они легко перерезают твёрдые предметы, поэтому подходят для толстых ногтей на ногах. Ножницы обеспечивают точность действий, поэтому они используются для стрижки ногтей у младенцев и у людей с хрупкими ногтями.



Среди книпсеров компании «КАЙ» преобладает рычажный тип, также имеются кусачки. Среди пожилых людей популярны книпсеры с лупой

При использовании книпсера в форме рычага следует обращать внимание на его величину. Взрослым мужчинам для стрижки ногтей на руках рекомендуется использовать размер М, на ногах – размер L. Членам семьи нежелательно пользоваться одним и тем же книпсером.

Для стрижки широких ногтей на ногах удобнее пользоваться книпсером с прямым лезвием. При стрижке вросших ногтей рекомендуется сначала отстричь центральную часть с помощью полукруглого лезвия, а затем подрезать по бокам, чтобы придать ногтю квадратную форму. Для стрижки ногтей у детей и женщин с небольшими ногтями популярны книпсеры с изогнутым по вертикали лезвием, у пожилых людей – книпсеры с лупой.

Оказалось, что у консультанта Асады есть 4 вида книпсеров. Некоторые из них редко используются, однако доступная цена вполне позволяет иметь подобный набор.



Удобные книпсеры для вросших ногтей. Слева направо: книпсер с выпуклым лезвием, книпсер с прямым прямым скошенным лезвием, кусачки с выпуклым лезвием

«KAI TSUMEKIRI»: объём продаж 200 000 штук в год

Книпсеры под названием «KAI TSUMEKIRI» реализуются в Индии. В 2012 году компания «КАЙ» основала в Индии дочернюю компанию и с 2016 года занимается производством ножей, бритв и книпсеров.

В Индии сохранилась культура еды руками, без применения вилок и ложек, поэтому для удаления скапливающейся под ногтями грязи книпсер оборудовали специальным крючком. Кроме того, в Индии считается, что падающие при стрижке ногти могут навлечь несчастье, поэтому местные книпсеры снабжены специальным контейнером, в котором скапливаются отрезанные ногти. Аналогичная модель имеется и в Японии. Доступная цена книпсера – 199 рупий (чуть меньше 400 йен), способствовала увеличению объёма продаж в 2023 году до 200 000 штук.



На кончике пилочки книпсера «KAI TSUMEKIRI» имеется специальный крючок для чистки ногтей



На упаковке крупными буквами напечатано слово «TSUMEKIRI»

В производстве режущих инструментов нет места компромиссам

Компания «КАЙ» выпускает более 400 видов книпсеров разного размера и функционала, учитывающих в том числе потребности зарубежных потребителей. Почему компания вкладывает столько усилий в дешёвый и малоприбыльный продукт? В качестве одной из причин Асами приводит «дух мечников и кузнецов, царящий в городе Сэки, где зарождалась компания».

Сэки – это город режущих инструментов с 800-летней историей. В период Намбокутё (1337-1392) здесь была разработана технология производства японских мечей «Минодэн», по которой работали такие известные мастера, как Идзуминоками Канэсада и Канэмото Магороку по прозвищу «Магороку из Сэки». В мирную эпоху Эдо кузнецы занялись производством ножей, бритв, сельскохозяйственных инструментов и других бытовых предметов, и Сэки превратился в центр производства режущих инструментов. Сейчас в городе есть около 300 крупных и мелких компаний, занимающихся производством режущих инструментов.



Завод Ояна в городе Сэки

В древности японский меч был священным предметом, его приносили в дар синтоистским храмам. Меч мог отнять жизнь у другого человека, а также использовался во время ритуального самоубийства сэппуку. Бытовые ножи служат для лишения жизни животных и растений, поэтому в мире оружейников и кузнецов нет места компромиссам. «Этот дух сохранился и по сей день, поэтому производство книпсеров для ногтей тоже не допускает компромиссов», – рассказывает Асами. Услышав эти слова, я твёрдо решил выбрать подходящий книпсер с острым лезвием и правильно им пользоваться.



Демонстрация древнего метода ковки японского меча в Музее кузнецов Сэки. Во время этого священного ритуала кузнец облачён в белую одежду и чёрную шапку эбоси

Фотографии Хасино Юкинори (редакция Nippon.com)

Фотография к заголовку: консультант по книпсерам рассказывает о правильных способах стрижки ногтей