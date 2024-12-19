Палау: переживший войну райский уголок южной части Тихого океана избрал путь мира

В этом году Республика Палау отмечает восьмидесятую годовщину разрушительной битвы между вооружёнными силами США и Японии, произошедшей в акватории архипелага. Посетив эти острова, мы встретили народ, который не только с надеждой смотрит в будущее, но и сохраняет тёплые лингвистические, культурные и личные связи с Японией.

Военное прошлое мирных островов

Архипелаг Палау был сценой одной из самых ожесточённых и разрушительных битв Второй мировой войны, и можно было бы предположить, что с тех пор народ Палау испытывает некоторое негативное отношение к Японии и японцам. В 1944 году жители островов пережили шквал воздушных и морских атак, в результате которых уничтожалась инфраструктура, тонули корабли, а порой и гибли мирные жители. Так остров Пелелиу, расположенный в южной части архипелага, был практически стёрт с лица земли во время сражения между японскими войсками и американскими силами вторжения.



Поврежденные в результате боевых действий остатки японского штаба связи с зенитным орудием (© Джулиан Райолл)

Однако, в отличие от других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые редко упускают возможность напомнить об унижениях, связанных с японским колониальным правлением, президент Палау Сурангел С. Уиппс-младший решительно заявляет, что шрамы прошлого не влияют на сегодняшние отношения между Японией и Палау.



Президент Сурангел С. Уиппс-мл. в своем офисе в городе Корор (© Джулиан Райолл)

«Не стоит забывать, что Япония никогда не захватывала нас, мы и так были её территорией, – объясняет Уиппс Nippon.com. – Корор тогда называли «маленьким Токио»: здесь проживало 30 000 японцев, включая 17 000 рюкюсцев».

«Предки примерно 20% жителей Палау – японцы. У нас много общего, – добавляет он. – В нашем словаре более 1000 слов японского происхождения».

На вопрос о своём любимом японском слове Уиппс без колебаний отвечает, что это слово токубэцу, означающее «особенный».



Дорожный знак в Короре, отмечающий завершение проекта строительства дороги при поддержке Японии (© Джулиан Райолл)

Острова, впервые заселённые переселенцами из Филиппин или Индонезии 4000–5000 лет назад, впервые упоминаются испанскими путешественниками в 1522 году. Однако только в ноябре 1710 года испанская экспедиция впервые ступила на эту территорию, расположенную примерно в 900 километрах к востоку от филиппинского острова Минданао.

До 1885 года, когда архипелаг был продан Германии, Палау оставался под контролем Испании. Но в результате поражения Берлина в Первой мировой войне, Палау и ряд других германских владений в Тихом океане были переданы Лигой Наций под мандат Японии.

Дух Японии в западной части Тихого океана

На старых коричневатых фотографиях в Национальном музее Палау кипит жизнь самого важного города японских подмандатных территорий в южных морях: широкая главная улица обсажена дающими густую тень деревьями; многочисленные деревянные постройки в японском стиле, включая велосипедные магазины, рестораны, магазины одежды и крупный универмаг, расположились по ее обочинам.

На южном конце главной улицы находилось здание японской администрации. Оно сохранилось до наших дней и, хотя сейчас в нем ведутся ремонтные работы, здесь размещается национальный суд.

Японский бизнес в Палау процветал: с островов экспортировали сушеные кокосы, фосфаты, добываемые в местных шахтах, и рыбу.

Активно развивались и межкультурные связи. Первый президент независимой Республики Палау Харуо Ремелиик, избранный в 1981 году, имел японско-палауские корни. Аналогично, Куниво Накамура, возглавлявший страну в течение восьми лет с 1992 года, также был японского происхождения. Японские фамилии до сих пор можно увидеть на вывесках магазинов и предприятий по всему архипелагу.

28-летняя Хлоя Яно, работающая в Управлении Палау по туризму в Короре, говорит, что её бабушки и дедушки с обеих сторон были японцами, и, хотя для нее важнее ее палауские корни, она отмечает множество сходств между культурами Японии и Палау:

«Судя по тому, что я видела, когда росла, Япония оказала огромное влияние на общество Палау, – говорит она. – У нас много общих черт, таких как уважение к другим людям, независимо от их расы или этнической принадлежности, гостеприимство и уважение к окружающей среде. Люди в Палау, как и японцы, скромны, трудолюбивы и тесно связаны с семьёй. Кроме того, мы практически ежедневно слышим заимствования из японского языка, такие как слово биру, например, означающее пиво».

По словам Яно, японские туристы обожают Палау. Одни интересуются совместной историей двух стран, другие жаждут исследовать одни из лучших в мире мест для дайвинга.

«До пандемии японцы стабильно входили в тройку самых многочисленных групп иностранных туристов в Палау, но после пандемии их количество пока не вернулось на прежний уровень, – отмечает Яно. – Основными препятствиями остаются слабость иены по отношению к доллару и отсутствие прямых авиарейсов».



Затонувшие военные корабли и самолеты – наследие ожесточенных боев, которые велись на территории архипелага Палау в 1944 году (© Джулиан Райолл)

Перед пандемией, по оценкам Свинга Агуона, 60% его клиентов были японскими туристами, но в последние годы их количество снизилось. Он надеется, что они вернутся, чтобы пользоваться его услугами по аренде лодок в Короре. Агуон предлагает ежедневные дайвинг-туры, глубоководную рыбалку и экскурсии на знаменитые Скальные острова, внесённые в список ЮНЕСКО, а также на южную оконечность архипелага – остров Пелелиу.

«Некоторым палаусцам, возможно, действительно приходилось трудно, когда японцы управляли островами, но почти никого из того поколения уже не осталось в живых, – говорит он. – Сегодняшнее отношение людей таково: «Да, это было в прошлом, об этом нужно помнить, но зацикливаться на этом нельзя. Нам нужно двигаться дальше».

Японцы, которые приезжают к нам сейчас, это туристы, которые тратят деньги, помогая нашей экономике, и мы только рады им».



Скалистые острова, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Палау (© Pixta)

Крепкие узы дружбы

Очевидно, что Япония прилагает большие усилия для поддержки развития Палау в послевоенные десятилетия. На главной улице Корора установлен каменный монумент, знаменующий окончание сооружения новой системы водоснабжения, построенной при финансовой помощи Японии. Причал у знаменитого озера с медузами также был обновлён благодаря японским грантам. На жёлтых школьных автобусах Nissan изображено рукопожатие и флаги двух стран. А на изящном катере береговой охраны, пришвартованном в гавани Корора, красуется надпись, что он был подарен Палау фондом Nippon Foundation.



Средства фонда Nippon Foundation были направлены на поддержку полицейских катеров, которые работают в акватории архипелага Палау (© Джулиан Райолл)



Автобусы японского производства – обычное явление на всей территории Палау. Многие из школьных автобусов в Короре были подарены Палау Японией в знак дружбы двух стран (© Джулиан Райолл)

68-летний Тимоти Ралл, бывший рейнджер государственного заповедника, всю свою жизнь прожил на острове Пелелиу. Он вспоминает, что его отец всегда с теплотой отзывался о японцах, с которыми работал.

«Он рассказывал, что все японцы, которых он встречал, были добрыми и никогда не причиняли вреда местным жителям, – рассказывает Ралл. – Они просто хотели вести здесь свой бизнес и зарабатывать на жизнь».

Он напоминает, что, когда 80 лет назад в сентябре 1944 года на Пелелиу пришла война и беззаботная повседневная жизнь островитян оказалась уничтожена, японцы заранее эвакуировали всех гражданских жителей острова в безопасное место на севере.



Народ Палау глубоко признателен Японии за оказанную помощь, в частности, за финансирование работ по улучшению системы водоснабжения в Короре (© Джулиан Райолл)

«Если бы не война, думаю, этот остров всё ещё мог бы быть частью Японии, – говорит Ралл. – Но в результате боевых действий всё живое здесь было уничтожено. Когда островитяне вернулись на Пелелиу в 1946 году, им пришлось начинать с нуля. Однако, начав возделывать землю, они повсюду находили слой чёрного пепла толщиной около 60 сантиметров. Это затрудняло выращивание традиционных культур, которые приобрели несвойственную им горечь».

«Тем не менее, война закончилась. На протяжении многих лет японское правительство выделяет щедрые гранты и помощь для восстановления, а японские туристы приносят прибыль нашему бизнесу», - добавляет он. «Это как раз то, что нам нужно, чтобы с уверенностью смотреть в будущее».

Помощь в поисках примирения

В апреле 2015 года император Акихито и императрица Митико посетили мемориал на Пелелиу, чтобы возложить цветы и помолиться в честь семидесятой годовщины окончания войны. Более 12 000 японских солдат погибли, защищая остров от вторжения США. Лишь несколько человек попали в плен, а 34 солдата скрывались в густых джунглях до апреля 1947 года, не зная, что Япония капитулировала 20 месяцев назад.



Император Акихито и императрица Митико возлагают цветы к кенотафу на Пелелиу 9 апреля 2015 года, чтобы отдать дань уважения и почтить память павших в сражении между японскими и американскими войсками (Архивное фото; © Jiji)

Лишь несколько дней спустя после годовщины Операции «Пат II», известной также как Битва за Пелелиу, произошедшей 15 сентября 1944 года, Сунао Итихара, бывший полковник японских ВВС, возвращается на Пелелиу в качестве волонтера, чтобы прочесывать джунгли и мангровые болота острова в поисках останков погибших японских солдат.



Итихара Сунао, полковник Воздушных сил самообороны Японии в отставке, посещал Пелелиу в сентябре, чтобы помочь в поисках останков японских военнослужащих, погибших в 1944 году в битве за остров (© Джулиан Райолл)

76-летний Итихара Сунао, отслуживший 38 лет в Воздушных силах самообороны Японии, говорит, что мысль принять участие в поисках и возвращении в Японию останков павших воинов пришла ему после прочтения книги, написанной японским солдатом, который получил тяжелое ранение на соседнем острове Ангаур, но был спасён американским военным.



Старт раскопок на поляне в джунглях, которая, как полагают, является массовым захоронением более 1000 японских военнослужащих (© Джулиан Райолл)

«Около 10 000 японских солдат погибли на Пелелиу, и у каждого из них есть семьи, которые до сих пор задаются вопросом, что случилось с их сыном, братом, мужем, – говорит он. – Я хочу помочь им вернуть своих близких домой».

Итихара является волонтёром Японской ассоциации по восстановлению и репатриации жертв войны (JARRWC), которая сотрудничает с Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Эта ассоциация занимается поиском останков 1,12 миллиона солдат, моряков и лётчиков, всё ещё числящихся пропавшими без вести со времён Второй мировой войны. Сотни из них покоятся на Пелелиу.

При расчистке джунглей к востоку от хребта Блади-Ноуз команда JARRWC обнаружила ряд траншей. На глубине менее метра были найдены первые останки: череп, позвоночник и таз, за которыми последовали руки и ноги. Положение каждого фрагмента тщательно фиксируется и фотографируется, затем кости осторожно извлекаются из сыпучей песчаной почвы.

Останки будут возвращены в Японию и, возможно, идентифицированы с помощью современных методов ДНК-тестирования, результаты которых сравнят с образцами, предоставленными живыми родственниками погибших.

Американские записи свидетельствуют, что 1086 тел были захоронены в братской могиле на острове самими американцами ещё во время продолжения боевых действий на Пелелиу. Несмотря на многолетние поиски, вероятное местоположение этой могилы было идентифицировано только в 2023 году, и тогда же было извлечено первое тело. Однако вскоре из земли были извлечены ещё два тела. Считается, что десятки тел всё ещё находятся под землёй в непосредственной близости от места работы поисковой команды.



Боеприпасы, оставшиеся после битвы 80-летней давности (© Джулиан Райолл)

«Мой родной дядя по матери погиб на Филиппинах, и его останки так и не были возвращены домой, – говорит Итихара. – Перед своей смертью мама всегда говорила, что хотела бы поехать на Филиппины и увидеть место, где он погиб, но, к сожалению, так и не смогла это сделать.

«Я прекрасно понимаю, что, если бы я родился на несколько лет раньше, почти наверняка я бы и сам стал лётчиком, участвующим в этой войне».



Ритуальные дары для погибших на месте предполагаемой братской могилы (© Джулиан Райолл)

Фотография к заголовку: Останки японского танка-амфибии времен Второй мировой войны ржавеют на главном острове Палау (© Джулиан Райолл)