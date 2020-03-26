[Видео] Японская компания ASKUL приступила к поставкам дезинфицирующих средств в приоритетном порядке местным общинам и медицинским учреждениям в условиях распространения коронавируса
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Крупная компания ASKUL (Токио), доставляющая товары почтой, 25 марта показала прессе ход поставок дефицитных в период распространения коронавируса дезинфицирующих средств. Она доставляет их в приоритетном порядке местным общинам и медицинским учреждениям. С этого же дня она приступила к рассылке приблизительно 100 000 бутылок, специально закупленных у производителя.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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