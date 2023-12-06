Итоги месяца: ноябрь 2023

Japan Timeline

Новости

Продление срока эксплуатации АЭС «Сэндай» в общей сложности до 60 лет, принятие правительством пакета экономических мер общей стоимостью 17 трлн йен, первая за 38 лет победа в национальном чемпионате профессионального бейсбола команды «Хансин тайгерс», объявление бывшей Церкви объединения о выделении средств в фонд для выплаты компенсаций, отказ Мексики от участия в выставке EXPO, отставка заместителя министра финансов Канды, отрицательный рост ВВП в третьем квартале, второе присуждение титула самого ценного игрока бейсболисту Отани Сёхэю и другие события ноября 2023 года в Японии.

1

Комиссия по ядерному регулированию Японии разрешила продлить на 20 лет срок эксплуатации реакторов №1 и №2 атомной электростанции «Сэндай» (расположена на территории города Сацумасэндай в префектуре Кагосима) электроэнергетической компании «Кюсю дэнрёку». Срок с начала работы реакторов этой АЭС приблизился к 40 годам.

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2

На внеочередном заседании кабинета министров правительство Японии утвердило комплексный пакет мер стимулирования экономики общей стоимостью около 17 трлн йен. В него вошли пособия для домохозяйств с низким уровнм доходов, а также сокращения подоходного налога и налога на проживание.

3

Премьер-министр Японии Кисида Фумио провел в Маниле переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Стороны договорились, что Япония поставит Филиппинам 5 береговых станций радиолокационного наблюдения в порядке первого практического применения механизма «Официальной помощи обеспечению безопасности» (OSA), учрежденного Японией для стран-единомышленниц в текущем году.



Премьер-министр Японии Кисида Фумио (слева) и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, Манила, дворец Малаканьяанг (© AFP/Jiji Press)

5

Профессиональная бейсбольная команда «Хансин тайгерс» второй раз в истории завоевала титул сильнейшей впервые после 1985 года. В национальном чемпионате профессиональных бейсбольных команд она превзошла команду «Орикс», одержав четыре победы при трех поражениях.

7

В ходе пресс-конференции глава Федерации семей за мир и единство во всем мире (в прошлом Церкви объединения) Танака Томихиро выступил с «сожалениями» и объявил о намерении передать правительству до 10 млрд йен в качестве финансовых средств для выплаты компенсаций бывшим последователям этой организации.

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10

Скончался Хосода Хироюки, бывший спикер Палаты представителей Парламента Японии. В октябре он оставил этот пост по состоянию здоровья.

13

Правительство Японии приняло решение об отправке в отставку заместителя министра финансов, члена Либерально-демократической партии Канды Кэндзи в связи с вскрывшимися фактами о неуплате налогов и арестах его активов.

14

Театральная труппа «Такарадзука ревю» опубликовала доклад о расследовании в связи со скоропостижной смертью в сентябре 25-летней участницы коллектива. Признав ответственность за сверхурочные переработки и принеся извинения, труппа вместе с тем отрицает наличие издевательств.

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Министр по вопросам проведения международной универсальной выставки EXPO 2025 Osaka-Kansai Дзими Ханако объявила о выходе из состава участников Мексики и Эстонии, которые должны были открыть свои павильоны на данном мероприятии.

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15

В июле-сентябре валовой внутренний продукт Японии сократился в пересчете на год на 2,1%. Отрицательная величина зафиксирована впервые за три квартала. Из-за выросших цен оказалось слабым персональное потребление.

17

Японский бейсболист Отани Сёхэй, выступающий за клуб «Лос-Анджелес энджелс» Главной бейсбольной лиги США, по результатам голосования был впервые за два года повторно признан наиболее ценным игроком Американской лиги. Впервые в истории титул дважды присвоен единогласно.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио принял участие в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско и провел на полях этого мероприятия переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Хотя стороны сошлись в необходимости решать путем диалога вопросы, связанные со сбросом воды с АЭС «Фукусима-1», им не удалось сблизить расхождение позиций, и перспектив отмены введенной Китаем приостановки импорта японских морепродуктов не возникло.



Рукопожатие премьер-министра Японии Кисиды Фумио (слева) и председателя КНР Си Цзиньпина, город Сан-Франциско (© Reuters)

18

Организация «Сока гаккай» объявила, что почетный президент этого общества Икэда Дайсаку скончался от старости 15 ноября. Ему было 95 лет.



Почетный президент «Сока гаккай» Икэда Дайсаку, снимок сделан в мае 2008 года (© Jiji Press)

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20

Объединение адвокатов, оказывающее помощь пострадавшим от деятельности религиозной организации «Свидетели Иеговы», опубликовало результаты опроса второго поколения последователей данного религиозного объединения. Восемьдесят процентов опрошенных сообщили, что их заставляли носить карточки отказа от переливания крови.

22

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим, сформированная агентством талантов Johnny & Associates в связи со скандалом о сексуальных злоупотреблениях покойного основателя агентства Китагавы Джонни, начала обсуждать с пострадавшими содержание помощи.

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23

В Южной Корее сеульский апелляционный суд вынес распоряжение о выплате компенсаций бывшим «женщинам для утех» со стороны японского правительства. Тем самым суд отменил вынесенное в апреле 2021 года постановление окружного суда, который отверг требования истцов, а позиция японской стороны потерпела поражение.

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24

Совет экспертов при правительстве Японии рекомендовал отказаться от действующей программы технических стажировок для иностранцев, призвав учредить новую систему стимулирования средне- и долгосрочной трудовой занятости иностранцев.

Скончался писатель Идзюин Судзука, известный такими произведениями как роман «Локомотив-сэнсэй» и эссе «Взрослый стиль». Ему было 73 года.

В токийском районе Минато открылся крупный комплекс зданий «Адзабудай хиллз». Его основная часть Mori JP Tower (высотой 330 метров) превзошла осакский небоскреб «Абэно харукас» (высотой 300 метров) и стала самым большим высотным зданием в Японии.



Mori JP Tower (снимок сделан редакцией Nippon.com)

25

В японской футбольной лиге J1 команда Vissel Kobe стала чемпионом, обыграв в финале команду Nagoya Grampus со счетом 2:1.

27

Компания LINE Yahoo сообщила, что в результате атаки хакеров на серверы компании имеется вероятность утечки 440 тыс. данных, в том числе сведений о пользователях программы-приложения Line.

29

В водах у острова Якусима префектуры Кагосима разбился транспортный конвертоплан CV22 Osprey с авиабазы ВС США Ёкота.

Утвержден и вступил в силу дополнительный бюджет на 2023 финансовый год общей стоимостью 13.2 трлн йен, предназначенный, главным образом, для финансирования пакета комплексных мер стимулирования экономики. Почти на 70%, или на 8,875 трлн йен, данный дополнительный бюджет будет обеспечиваться за счет выпуска новых государственных облигаций.

Фотография к заголовку: бейсболист Отани Сёхэй с любимой собакой радуется присуждению титула наиболее ценного игрока (© Kyodo Images), справа – экстренный выпуск газеты с сообщением о присуждении Отани этого звания (© Jiji Press)