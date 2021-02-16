Верховный суд США разрешил экстрадицию обвиняемых в организации побега Гона

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ФОТОГРАФИЯ: Карлос Гон, бывший генеральный директор Nissan и Renault, присутствует на пресс-конференции в Университете Святого Духа в Каслике, г. Джуния, Ливан, 29 сентября 2020 года. REUTERS / Мохамед Азакир / Фото из личного архива

Нейт Рэймонд и Дэвид Шепардсон

ВАШИНГТОН (Reuters). 13 февраля Верховный суд США одобрил экстрадицию двух граждан США, обвиняемых в организации побега из Японии бывшего президента Nissan Motor Co Ltd Карлоса Гона, где его ожидал суд по обвинению в финансовых злоупотреблениях.

Кратким постановлением судья Верховного суда Стивен Брейер отклонил экстренный запрос адвокатов ветерана спецназа армии США Майкла Тейлора и его сына Питера Тейлора о приостановке исполнения постановления суда низшей инстанции, согласно которому их ждала экстрадиция.

На вечернем заседании в четверг адвокаты Тейлоров снова выступили с заявлением, что их клиенты не могут быть привлечены к ответственности в Японии за то, что помогли Гону «скрыться, будучи отпущенным под залог», и что в случае экстрадиции они рискуют столкнуться с перспективой беспощадных допросов и пыток.

13 февраля комментариев от адвокатов Тейлоров не последовало. Посольство Японии в Вашингтоне пока не ответило на просьбу прокомментировать ситуацию. Представитель Министерства юстиции от комментариев отказалась.

В четверг Федеральный апелляционный суд в Бостоне отказался вынести постановление, запрещающее экстрадицию Тейлоров, пока они будут обжаловать решения суда низшей инстанции. В октябре их экстрадиция была одобрена Госдепартаментом США.

«Предоставить нормальную возможность обсудить упомянутые вопросы, включая осуществление права на апелляцию, прежде чем Тейлоры попадут в руки правительства Японии – это то наименьшее, что американские суды должны сделать по отношению к истцам», - написали адвокаты.

Тейлоры были арестованы в мае по запросу Японии после того, как им было предъявлено обвинение в организации бегства Гона из Японии 29 декабря 2019 года. Гон спрятался в деревянном ящике и был вывезен частным самолетом на свою историческую родину в Ливан. У этой ближневосточной страны нет договора об экстрадиции с Японией.

В Японии Гона ждал суд по обвинению в финансовых махинациях, в том числе в занижении размера его доходов в финансовых отчетах Nissan. Гон отрицает незаконность своих действий.

По словам прокуратуры, Тейлор-старший, 60-летний специалист по частной безопасности, и 27-летний Питер Тейлор получили за свои услуги 1,3 миллиона долларов.

Тейлоры, которые с момента их ареста содержались под стражей без права на освобождение под залог, развернули многомесячную кампанию против своей экстрадиции, задействовав с помощью группы влиятельных юристов и лоббистов суды, СМИ, Государственный департамент и Белый дом.

Сторона защиты была представлена двумя адвокатами, связанными с бывшим президентом США Дональдом Трампом: Эбби Лоуэлл представлял интересы зятя Трампа, Джареда Кушнера, а Тай Кобб был адвокатом самого Трампа в период его пребывания в Белом доме.

Гон сказал, что помогает всем, кто помогал ему. Во время подачи судебного иска он попытался поддержать аргументы Тейлоров против экстрадиции, заявив, что в Японии столкнулся с длительным задержанием, психологическими пытками и запугиванием, и что Тейлоров ждет «нечто подобное, если не хуже».

(Репортаж Эндрю Чанга, Нейта Рэймонда и Дэвида Шепардсона; редактура Дэниела Уоллиса и Джонатана Оатиса, перевод Nippon.com)

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