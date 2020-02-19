Премьер-министр Японии Абэ Синдзо обратился к гражданам с просьбой брать отпуск по болезни, чтобы предотвратить распространение вируса

Новости

Токио, 18 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Абэ Синдзо выразил желание, чтобы люди уходили с работы или из школы и воздерживались от прогулок, если у них появились симптомы простуды, такие как повышение температуры, для предотвращения дальнейшего распространение нового коронавируса из Китая.

Абэ сделал это замечание на заседании правительственного штаба в связи с ситуацией с вирусом. Он также призвал по мере необходимости отложить масштабные мероприятия.

По словам Абэ, уход в отпуск при плохом самочувствии – «важная мера, помогающая предотвратить распространение вируса». «Также важно создать среду, в которой учащимся и сотрудникам будет проще взять отпуск по болезни», – сказал Абэ, призвав школы и компании к гибкому подходу, такому как внедрение системы удаленной работы.

Он поручил министрам, которые участвовали в совещании, следить за тем, чтобы по мере необходимости проводился контроль дат проведения крупных мероприятий и чтобы соответствующая информация предоставлялась своевременно и надлежащим образом.

Главный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ заявил на пресс-конференции, что по всей стране созданы горячие линии для репатриантов из китайской провинции Хубэй, эпицентра вспышки, и людей, которые имели контакты с инфицированными вирусом. Всего до 16 февраля получено 4885 запросов на консультации. По его словам, 126 случаев были переданы в специализированные амбулаторные учреждения.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме