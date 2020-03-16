Из-за массового перехода на удалённую работу в связи с коронавирусом растёт спрос на видеочат-программы, позволяющие не беспокоиться о косметике и фоне видео участников

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Токио, 14 марта (Jiji Press). Компании массово переводят сотрудников на удалённую работу в условиях распространения нового коронавируса и ищут услуги, которые помогут сотрудникам участвовать в совещаниях (видеоконференциях) из дома, не беспокоясь о косметике или фоне изображения.

CyberLink, токийское подразделение тайваньской компании информационных технологий CyberLink Corp., предлагает программу PerfectCam, которая использует искусственный интеллект, чтобы размыть или заменить фон во время видеоконференции. Она может создать и виртуальный макияж на экране.

По словам представителей компании, количество запросов на обслуживание возросло по мере распространения вируса. По их словам, в январе-марте количество заключённых контрактов выросло в три раза по сравнению с обычным за такой период.

Сервис вызывает позитивный отклик у пользователей, которые говорят, что могут создать на экране ту же косметику, что и обычно, и не нужно беспокоиться, если во время видеозвонков на фоне проходит член семьи.

Токийский технологический стартап Ziku Technologies Inc. разрабатывает сервис под названием vmeets, который заменяет пользователей аватарами, выглядящими как аниме-персонажи на экране во время веб-конференций.

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