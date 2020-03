В связи с коронавирусом в Японии становятся популярными услуги «бесконтактной доставки»

Новости

Токио, 16 марта (Jiji Press). В связи с распространением нового коронавируса сети предприятий общественного питания всё шире предлагают услуги «бесконтактной доставки», когда работник компании не контактирует с покупателем непосредственно.

Domino's Pizza Japan Inc., Pizza Hut Japan Ltd. и McDonald's Co. (Япония) запустили услуги бесконтактной доставки с целью уменьшить беспокойство клиентов по поводу инфекций. Domino's Pizza предлагает бесконтактную доставку во всех своих более чем 600 торговых точках по всей стране.

Работник службы доставки помещает пустую коробку в определенное место, например, у входа в дом клиента, и оставляет упакованные в пакет продукты сверху коробки. После звонка в дверь он отодвигается как минимум на 2 метра от покупки и удостоверяется в том, что клиент получил заказ.

McDonald's предлагает такую же услугу во всех280 ресторанах в 24 префектурах, где практикуется доставка на дом.

Работники Pizza Hut оставляют покупку, удостоверившись в том, что покупатель дома.

Для оплаты таких услуг используется оплата онлайн – через сайт или приложения. Рассматривается и возможность передачи покупок детям, поскольку практически все школы пока закрыты.

Продающая обеденные наборы компания «Оридзин тосю» приостановила продажу с возможностью выбора желаемого количества ингредиентов и торгует упакованными стандартными наборами, чтобы снизить количество контактов между людьми.

