В связи с коронавирусом в Японии становятся популярными услуги «бесконтактной доставки»
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Токио, 16 марта (Jiji Press). В связи с распространением нового коронавируса сети предприятий общественного питания всё шире предлагают услуги «бесконтактной доставки», когда работник компании не контактирует с покупателем непосредственно.
Domino's Pizza Japan Inc., Pizza Hut Japan Ltd. и McDonald's Co. (Япония) запустили услуги бесконтактной доставки с целью уменьшить беспокойство клиентов по поводу инфекций. Domino's Pizza предлагает бесконтактную доставку во всех своих более чем 600 торговых точках по всей стране.
Работник службы доставки помещает пустую коробку в определенное место, например, у входа в дом клиента, и оставляет упакованные в пакет продукты сверху коробки. После звонка в дверь он отодвигается как минимум на 2 метра от покупки и удостоверяется в том, что клиент получил заказ.
McDonald's предлагает такую же услугу во всех280 ресторанах в 24 префектурах, где практикуется доставка на дом.
Работники Pizza Hut оставляют покупку, удостоверившись в том, что покупатель дома.
Для оплаты таких услуг используется оплата онлайн – через сайт или приложения. Рассматривается и возможность передачи покупок детям, поскольку практически все школы пока закрыты.
Продающая обеденные наборы компания «Оридзин тосю» приостановила продажу с возможностью выбора желаемого количества ингредиентов и торгует упакованными стандартными наборами, чтобы снизить количество контактов между людьми.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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