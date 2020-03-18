Из-за коронавируса защитные маски становятся одним из факторов загрязнения в Японии
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Токио, 17 марта (Jiji Press). В связи с распространением нового коронавируса всё больше людей используют маски для лица, и засорение масками дорог и улиц становится проблемой в Японии.
Эксперты убеждают людей не выбрасывать маски на улице, чтобы не заражать других.
В понедельник днём на протяжении часа ходьбы по Сибуя, оживлённому токийскому району, репортёр обнаружил семь выброшенных масок.
Многие рестораны не знают, как избавиться от масок, оставленных клиентами. 24-летний сотрудник бара в Сибуя сказал, что маски, оставляемые клиентами на столах и диванах, являются проблемой. По его словам, за день выбрасывают пять или шесть масок. Поскольку он не может использовать на работе перчатки, ему приходится убирать их без защиты.
Волонтёрская деятельность по сбору мусора также пострадала. НПО «Гуриин баадо» («Зелёная птица», Токио), которая собирает мусор в Японии и за рубежом, приостановила свою деятельность с середины февраля. Одна из причин – риск заражения новым вирусом от прикосновения к выброшенным маскам и окуркам.
Добровольцы использовали перчатки и щипцы и тщательно мыли руки, но решили, что это не предотвращает инфекцию полностью.
«Вероятность заразиться от выброшенной маски существует», – говорит Исида Масаюки, врач больницы в городе Коти, знакомый с инфекционными заболеваниями. Неизвестно, как долго новый вирус сохраняется на объектах, но считается, что некоторые коронавирусы выживают в течение 6-9 дней при температуре 20 градусов на пластике.
Рекомендуется не касаться незащищёнными руками использованных масок и стараться брать их за ушные петли.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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