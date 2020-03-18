Президент японской ассоциации футбола инфицирован коронавирусом
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Токио, 17 марта (Jiji Press). У президента Японской футбольной ассоциации Тасимы Кодзо выявлен положительный результат на новый коронавирус, как сообщила ассоциация.
«Я решил сказать об этом, чтобы не вызывать беспокойство у жителей токийского округа Бункё», – говорится в заявлении 62-летнего главы ассоциации.
В настоящее время у него повышенная температура, но состояние не опасное, как следует из сообщения ассоциации.
Тасима вернулся в Японию 8 марта после деловых поездок в Европу и США в конце февраля.
Сначала он почувствовал недомогание 14 марта, 15 марта повысилась температура, и в понедельник 16 марта он обратился в медицинский центр, который 17 марта сообщил о результате.
Маршрут заражения пока неизвестен, но среди присутствовавших на собрании Европейской футбольной ассоциации 3 марта был инфицированный. В Европе и США в то время ещё не очень осознавали опасность заражения и продолжали контактировать – пожимать руки и обниматься.
17 марта была отменена запланированная пресс-конференция в «JFA хаусу». Тасима после возвращения участвовал в собраниях совета директоров ассоциации и контактировал со многими людьми, поэтому вирус мог распространиться. После того, как он 14 марта почувствовал недомогание, он не встречался с тренерами мужской и женской команд, и ассоциация сообщает, что работников с симптомами инфекции не выявлено, и она будет продолжать работу с соблюдением норм безопасности.
Тасима Кодзо активно работает в спортивном мире, входит в совет директоров ФИФА и является заместителем директора японского Олимпийского комитета.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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