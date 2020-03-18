Количество кластеров коронавируса в Японии уменьшили до 13

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии пересмотрело опубликованную на вебсайте 15 марта карту, на которой было указано 15 кластеров распространения заболевания в 10 префектурах, и уменьшила их количество до 13 в 8 префектурах – вероятно, из-за возражений из префектуры Ойта, которая была обозначена как кластер.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, первоначальная карта включала случаи, когда человек заражал семью после возвращения домой из места, где произошла вспышка, новая карта показывает только первичные инфекции.

Вначале как кластер были показаны данные сотрудника ресторана и клиента из префектуры Ямагути, но связь между ними не была установлена, и префектура Ойта попросила министерство исправить карту. Удалили на карте также место в префектуре Вакаяма.

Губернатор префектуры Ойта Хиросэ Кацусада на плановой пресс-конференции 17 марта подчеркнул, что в префектуре инфицирован только один человек, и попросил министерство быть осторожными в своём рвении сделать свою работу.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения извинилось, сказав, что у них не было намерения утверждать о широком распространении инфекции в префектуре и выразило сожаление о недостаточности своих усилий по информированию жителей местных общин.

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