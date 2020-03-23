Губернаторы японских префектур Осака и Хёго призвали жителей сократить количество поездок между префектурами в связи с распространением коронавируса: в худшем случае до 3 апреля в двух префектурах может быть инфицировано 3300 человек
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Осака, 19 марта (Jiji Press). Губернаторы префектур Осака и Хёго попросили жителей не ездить между префектурами, если этого можно избежать, чтобы предупредить распространение нового коронавируса.
Ёсимура Хирофуми, губернатор Осаки, на пресс-конференции сообщил, что, по его данным, взрывная волна инфекции может произойти в Хёго и Осаке в любое время.
По словам представителей префектуры Осака, группа экспертов по заказу правительства Японии дала рекомендации по добровольному ограничению поездок между двумя префектурами.
Комиссия также представила оценку худшего варианта развития ситуации, при котором к 3 апреля в Осаке и Хёго будет около 3300 случаев заражения коронавирусом, как сказал Ёсимура.
Губернатор Хёго Идо Тосидзо также призвал жителей воздерживаться от несущественных поездок, в том числе в Осаку и другие районы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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