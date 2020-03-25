В Японии от коронавируса к 23 марта умерло 52 человека, в том числе человек, приехавший из США

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Токио, 23 марта (Jiji Press). Умерло ещё трое пожилых людей, и число умерших в связи с новым коронавирусом в Японии выросло до 52 человек.

Вернувшийся 11 марта из Нью-Йорка мужчина скончался в больнице в городе Окадзаки преф. Айти утром 23 марта, и позднее у него был обнаружен положительный результат теста на вирус, как сообщает городская администрация.

Министерство здравоохранения сообщило о смерти двух мужчин в возрасте около 70 лет с круизного лайнера Diamond Princess.

В городе Хатинохэ в префектуре Аомори у вернувшегося из Испании мужчины в возрасте 70 лет и его жены обнаружен положительный результат на вирус, это стало первым случаем заражения в префектуре.

Также 23 марта подтвердилось, что трое иностранных граждан в возрасте от 40 до 50 лет в префектуре Тиба возле Токио заразились коронавирусом, который вызывает болезнь COVID-19.

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