В Японии от коронавируса к 23 марта умерло 52 человека, в том числе человек, приехавший из США
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 23 марта (Jiji Press). Умерло ещё трое пожилых людей, и число умерших в связи с новым коронавирусом в Японии выросло до 52 человек.
Вернувшийся 11 марта из Нью-Йорка мужчина скончался в больнице в городе Окадзаки преф. Айти утром 23 марта, и позднее у него был обнаружен положительный результат теста на вирус, как сообщает городская администрация.
Министерство здравоохранения сообщило о смерти двух мужчин в возрасте около 70 лет с круизного лайнера Diamond Princess.
В городе Хатинохэ в префектуре Аомори у вернувшегося из Испании мужчины в возрасте 70 лет и его жены обнаружен положительный результат на вирус, это стало первым случаем заражения в префектуре.
Также 23 марта подтвердилось, что трое иностранных граждан в возрасте от 40 до 50 лет в префектуре Тиба возле Токио заразились коронавирусом, который вызывает болезнь COVID-19.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Около 80% инфицированных с круизного лайнера Diamond Princess почти не проявляли симптомов инфекции
- Распространение нового коронавируса в мире: обновляющиеся данные
- Количество инфицированных новым коронавирусом в Японии (по префектурам)
- Правительство издало уведомление о закрытии всех школ в стране со 2 марта
- Олимпиада в Токио отложена до 2021 года, МОК согласился с предложением премьер-министра Японии Абэ Синдзо
- Член МОК: «Судьба Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 решится в конце мая»
- Как не заразиться коронавирусом? Семь важных советов от японских экспертов
- Сокращение количества китайских туристов наносит ущерб туристическим зонам в Японии
- «Ближайшие одна-две недели будут самыми критичными в борьбе с быстрым распространением болезни»: в Японии обсудили политику ы отношении коронавируса
- Слабо выраженные симптомы затрудняют выявление коронавируса
- Сумеют ли в Японии сдержать распространение коронавируса до Олимпиады 2020 в Токио?