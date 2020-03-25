Токио лидирует среди префектур по количеству инфицированных коронавирусом в Японии

Новости

Токио, 24 марта (Jiji Press). Токио опередил Хоккайдо по количеству инфицированных новым коронавирусом.

Столичная администрация Токио сообщила о 17 новых подтвержденных случаях заболевания, общее количество заражённых в японской столице выросло до 171, превысив самый высокий показатель, наблюдавшийся на Хоккайдо.

В Токио скончался инфицированный мужчина в возрасте за 70 лет и число умерших от коронавируса в стране достигло 53, включая инфицированных пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.

На пресс-конференции 23 марта губернатор Токио Коикэ Юрико допустила возможность изоляции города в зависимости от развития ситуации.

При этом один из столичных чиновников сказал: «Несмотря на то, что количество подтверждённых случаев увеличивается, мы в некоторой степени смогли отследить пути заражения».

23 марта в Токио обнаружено 16 случаев заражения, и рекордные количества подтверждённых случаев наблюдаются второй день подряд.

Кроме того, обнаружено 8 человек в преф. Осака, 7 в преф. Сайтама, 6 в преф. Канагава, по 5 в Ибараки и Хёго. В префектурах Ниигата и Тотиги положительный результат теста на вирус выявлен у ездивших на Филиппины.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме