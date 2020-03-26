В Токио 25 марта выявлено более 40 инфицированных коронавирусом
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Токио, 25 марта (Jiji Press). В Токио был зарегистрирован 41 новый подтверждённый случай заражения новым коронавирусом, и количество инфицированных в столице Японии достигло 212 человек, как сообщают информированные источники. В 13 случаях из этих 41 путь инфицирования установить не удалось. 11 человек из новых инфицированных связаны с клиникой «Эйдзю сого бёин» в токийском районе Дайто, и сейчас проходит исследование возможных путей заражения через посещавших больницу.
С 17 марта в Токио ежедневно растёт количество инфицированных. 23 марта губернатор Токио Коикэ Юрико на пресс-конференции предупредила, что у столичной администрации может не остаться выбора кроме применения жёстких мер, вплоть до карантина в городе, в зависимости от ситуации.
Также администрация северо-восточной префектуры Аомори сообщила, что у четырёх человек в возрасте 60-70 лет в городе Хатинохэ было подтверждено заражение вирусом. 9-15 марта они ездили в Испанию.
В префектуре Нагасаки у 20-летнего студента выявлен положительный результат теста на коронавирус после его возвращения из Великобритании 16 марта.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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