В Японии рассматривают проект денежной помощи потерявшим доход из-за коронавируса
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Токио, 26 марта (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает вопрос о включении в пакет мер экстренного экономического стимулирования, который будет составлен в начале апреля, плана по предоставлению денежных средств домохозяйствам, сталкивающимся с падением доходов из-за последствий вспышки нового коронавируса, как сообщают информированные лица.
Объём пакета стимулирования, вероятно, будет расширяться, поскольку некоторые законодатели правящего блока призывают к принятию дополнительных мер уже сейчас в условиях, когда туризм и розничная торговля страдают от падения доходов из-за переноса Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года на 2021 год, сообщают источники.
Экономический пакет, по прогнозам, составит более 30 триллионов йен (около 300 млрд долларов – прим. перев.). В сочетании со стимулирующим пакетом в 26 триллионов йен, разработанным в конце прошлого года, экономические меры, реализованные и запланированные правительством на этот раз, вероятно, будут шире стимулирующих мер по борьбе с финансовым кризисом Lehman Brothers 2008 года, которые обошлись в 56,8 триллиона йен.
Правительство планирует составить дополнительный бюджет на 2020 финансовый год для покрытия расходов на меры стимулирования.
Поскольку всё большее число предприятий вынуждены приостанавливать операции из-за последствий вспышки коронавируса, «люди должны получить достаточные денежные пособия», – сказал правительственный чиновник, выразив предположение, что запланированная денежная программа не будет распространяться на все домохозяйства. Правительство планирует начать предлагать денежные выплаты не раньше мая.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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