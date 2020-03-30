В Японии за 29 марта выявлено более 160 случаев инфицирования коронавирусом, из них в Токио – 68

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29 марта в Токио было обнаружено 68 новых инфицированных коронавирусом. Накануне , 28 марта, число заражённых составляло 63 человека. Общее количество инфицированных в Токио – 430 человек. По всей стране 29 марта выявлено более 160 инфицированных.

По данным города, 27 из новых 68 человек в Токио были связаны с больницей общего профиля Эйдзю сого бёин (р-н Тайто), и в общей сложности с этой больницей было связано 96 инфицированных.

В Токио умер мужчина за 90 лет.

В префектуре Тиба 29 марта обнаружено групповое заражение, 20 новых заражений – пациенты учреждения для людей с ограниченными возможностями Хокусо икусэй-эн в пос. Тоносё, и ещё восемь сотрудников; общее число инфицированных в связи с этим учреждением дошло до 86. По данным префектуры, из 42 протестированных пациентов учреждения, не проявлявших симптомов, у 20 были положительные результаты теста.

В районе Ханамигава г. Тиба была обнаружена воспитательница детского сада от 20 до 30 лет продолжала работать с детьми и после появления симптомов; буде проведено тестирование детей и её коллег.

По данным г. Киото, 29 марта обнаружено пять инфицированных студентов университета Киото, с высокой степенью предполагается групповое заражение. Один из инфицированных вместе с тремя другими студентами путешествовал по Европе и вернулся 13 марта. Из этих троих двое также инфицированы, как сообщили из преф. Эхимэ и Исикава. Остальные четверо инфицированных студентов участвовали в выпускных празднованиях вместе с вернувшимися из поездки в Европу. Город попросил университеты активно отследить поездки студентов за границу. Начало занятий в Университете Киото отложено до 11 мая.

За 29 марта пять новых инфекций в г. Кобе, среди них женщина от 20 до 30 лет, знакомая с инфицированным профессиональным бейсболистом команды «Хансин», 14 марта она участвовала в групповом обеде с ним в Осаке. Она жаловалась на нарушения ощущений вкуса и запаха.

17 новых случаев 29 марта в Осаке. Главный офис газеты «Асахи симбун» объявил об инфекции работающего неполный рабочий день разносчика газет в г. Сакаи.

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