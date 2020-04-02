Муниципальные власти в районе Токио просят всех граждан не выходить из дома в ночное время

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Токио, 1 апреля (Jiji Press). Главы четырёх префектур и пяти крупных городов в столичном округе Токио выпустили экстренное сообщение с призывом к жителям воздержаться от выхода в ночное время, чтобы избежать взрывного увеличения инфицирования коронавирусом.

Сообщение утверждено губернаторами префектур Токио, Сайтама, Тиба и Канагава, а также мэрами городов Йокогама, Тиба, Сайтама, Сагамихара и Кавасаки во время видеоконференции. Лидеры городов и префектур призвали граждан избегать тесных помещений, людных мест и физического контакта.

Они также призвали молодежь не выходить без необходимости, чтобы не передавать вирус старшим поколениям, отметив, что люди без симптомов или с лёгкими симптомами могут неосознанно распространять коронавирус.

Просьба остаться дома в ночное время адресована всем поколениям. Главы местных органов власти также призвали людей не доверять ненадёжным источникам информации и покупать только необходимое количество продуктов питания и медицинских товаров, а не запасаться.

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