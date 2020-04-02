Муниципальные власти в районе Токио просят всех граждан не выходить из дома в ночное время
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 1 апреля (Jiji Press). Главы четырёх префектур и пяти крупных городов в столичном округе Токио выпустили экстренное сообщение с призывом к жителям воздержаться от выхода в ночное время, чтобы избежать взрывного увеличения инфицирования коронавирусом.
Сообщение утверждено губернаторами префектур Токио, Сайтама, Тиба и Канагава, а также мэрами городов Йокогама, Тиба, Сайтама, Сагамихара и Кавасаки во время видеоконференции. Лидеры городов и префектур призвали граждан избегать тесных помещений, людных мест и физического контакта.
Они также призвали молодежь не выходить без необходимости, чтобы не передавать вирус старшим поколениям, отметив, что люди без симптомов или с лёгкими симптомами могут неосознанно распространять коронавирус.
Просьба остаться дома в ночное время адресована всем поколениям. Главы местных органов власти также призвали людей не доверять ненадёжным источникам информации и покупать только необходимое количество продуктов питания и медицинских товаров, а не запасаться.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Токио призывают воздержаться от посещения караоке и баров для предотвращения распространения коронавируса
- Около 80% инфицированных с круизного лайнера Diamond Princess почти не проявляли симптомов инфекции
- Распространение нового коронавируса в мире: обновляющиеся данные
- Количество инфицированных новым коронавирусом в Японии (по префектурам)
- Правительство издало уведомление о закрытии всех школ в стране со 2 марта
- Олимпиада в Токио отложена до 2021 года, МОК согласился с предложением премьер-министра Японии Абэ Синдзо
- Член МОК: «Судьба Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 решится в конце мая»
- Как не заразиться коронавирусом? Семь важных советов от японских экспертов
- Сокращение количества китайских туристов наносит ущерб туристическим зонам в Японии
- «Ближайшие одна-две недели будут самыми критичными в борьбе с быстрым распространением болезни»: в Японии обсудили политику ы отношении коронавируса
- Слабо выраженные симптомы затрудняют выявление коронавируса