Японская косметическая компания Shiseido начинает производство дезинфицирующих средств во Франции в условиях распространения коронавируса
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Токио, 2 апреля (Jiji Press). Японский производитель косметики Shiseido Co. начал производство дезинфицирующего спиртового средства во Франции, бесплатно доставляя его в больницы, как сообщают информированные источники.
Этот шаг предпринят для смягчения нехватки дезинфицирующих средств в условиях пандемии коронавируса.
Производство началось в конце прошлого месяца на фабрике в Ормесе с еженедельным объёмом около 20 000 бутылок. Обычно фабрика производит средства ухода за кожей и парфюмерию.
Shiseido также планирует начать производство дезинфицирующих средств на косметической фабрике в Нью-Джерси примерно с 6 апреля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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