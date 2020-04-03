Японская косметическая компания Shiseido начинает производство дезинфицирующих средств во Франции в условиях распространения коронавируса

Новости

Токио, 2 апреля (Jiji Press). Японский производитель косметики Shiseido Co. начал производство дезинфицирующего спиртового средства во Франции, бесплатно доставляя его в ​​больницы, как сообщают информированные источники.

Этот шаг предпринят для смягчения нехватки дезинфицирующих средств в условиях пандемии коронавируса.

Производство началось в конце прошлого месяца на фабрике в Ормесе с еженедельным объёмом около 20 000 бутылок. Обычно фабрика производит средства ухода за кожей и парфюмерию.

Shiseido также планирует начать производство дезинфицирующих средств на косметической фабрике в Нью-Джерси примерно с 6 апреля.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме