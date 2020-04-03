Запрет на въезд в Японию расширили на прибывающих из США,Китая и Южной Кореи в условиях распространения коронавируса
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 3 апреля (Jiji Press). Японское правительство сегодня дополнило список стран и регионов, откуда запрещён въезд в страну, включив в него 48 стран, в том числе Соединенные Штаты, Китай, Южную Корею и один регион, в связи с пандемией коронавируса.
Среди добавленных в список стран и регионов – Великобритания, Канада, Австралия, Турция и Таиланд.
Запрет на въезд в настоящее время охватывает 72 страны и один регион. Иностранным гражданам, которые были в указанных местах в течение последних двух недель, будет запрещен въезд в Японию на определённый период, если у них нет особых причин для въезда.
Приезжающим из всех других регионов мира, в том числе гражданам Японии, будет предложено оставаться в специально отвёденных местах – домах или гостиницах, в течение 14 дней, и воздерживаться от использования автобусов, поездов и других видов общественного транспорта. Меры вступают в силу с 0:00 3 апреля и будут действовать до конца этого месяца. Для всех въезжающих в страну японцев и тех, кому разрешат въезд, будет проводиться ПЦР-тестирование, чтобы определить наличие вируса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- До отметки в 1000 инфицированных прошло 65 дней, до 2000 – 11 дней: как распространяется коронавирус в Японии
- Около 80% инфицированных с круизного лайнера Diamond Princess почти не проявляли симптомов инфекции
- Распространение нового коронавируса в мире: обновляющиеся данные
- Количество инфицированных новым коронавирусом в Японии (по префектурам)
- Правительство издало уведомление о закрытии всех школ в стране со 2 марта
- Олимпиада в Токио отложена до 2021 года, МОК согласился с предложением премьер-министра Японии Абэ Синдзо
- Член МОК: «Судьба Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 решится в конце мая»
- Как не заразиться коронавирусом? Семь важных советов от японских экспертов
- Сокращение количества китайских туристов наносит ущерб туристическим зонам в Японии
- «Ближайшие одна-две недели будут самыми критичными в борьбе с быстрым распространением болезни»: в Японии обсудили политику ы отношении коронавируса
- Слабо выраженные симптомы затрудняют выявление коронавируса