Запрет на въезд в Японию расширили на прибывающих из США,Китая и Южной Кореи в условиях распространения коронавируса

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Токио, 3 апреля (Jiji Press). Японское правительство сегодня дополнило список стран и регионов, откуда запрещён въезд в страну, включив в него 48 стран, в том числе Соединенные Штаты, Китай, Южную Корею и один регион, в связи с пандемией коронавируса.

Среди добавленных в список стран и регионов – Великобритания, Канада, Австралия, Турция и Таиланд.

Запрет на въезд в настоящее время охватывает 72 страны и один регион. Иностранным гражданам, которые были в указанных местах в течение последних двух недель, будет запрещен въезд в Японию на определённый период, если у них нет особых причин для въезда.

Приезжающим из всех других регионов мира, в том числе гражданам Японии, будет предложено оставаться в специально отвёденных местах – домах или гостиницах, в течение 14 дней, и воздерживаться от использования автобусов, поездов и других видов общественного транспорта. Меры вступают в силу с 0:00 3 апреля и будут действовать до конца этого месяца. Для всех въезжающих в страну японцев и тех, кому разрешат въезд, будет проводиться ПЦР-тестирование, чтобы определить наличие вируса.

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