В Японии планируют провести силами полиции инспекции ночных развлекательных заведений в рамках мер борьбы с распространением коронавируса

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Токио, 19 июля (Jiji Press). Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ обнародовал планы провести силами полиции инспекции кварталов ночных заведений по всей стране на основании Закона о предприятиях, связанных с общественной моралью, в рамках мер борьбы с новым коронавирусом.

В ходе инспекций таким заведениям будет настоятельно рекомендовано полностью выполнять руководящие принципы по профилактике инфекций, заявил официальный представитель правительства в ходе выступления по ТВ. Районы ночной жизни являются уязвимым местом в условиях коронавирусной инфекции.

«Сейчас мы начинаем понимать, что является основным источником инфекции», – сказал Суга, подчеркнув, что ключевым фактором сдерживания вируса являются полноценные меры по профилактике инфекции в развлекательных заведениях общественного питания.

«Инспекции внутри хост-клубов и кабаре-клубов возможны согласно закону о бизнесе развлечений для взрослых, поэтому мы должны действовать решительно, – сказал он. – Мы должны разобраться с каждым из главных источников путём полицейских проверок».

Закон гласит, что сотрудники полиции могут проводить инспекции в заведениях, связанных с развлечениями для взрослых, в необходимых для целей инспекции пределах.

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