Губернатор Токио Коикэ Юрико призывает токийцев не выходить из дома без необходимости в течение четырёх выходных дней
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Токио, 21 июля (Jiji Press). Губернатор Токио Коикэ Юрико заявила, что попросит жителей Токио не выходить на улицу без необходимости во время четырёхдневных выходных, которые начинаются 23 июля, из-за новой вспышки коронавирусной инфекции.
Она сделала это заявление после обсуждения с министром по делам оживления экономики Нисимурой Ясутоси мер борьбы с новым коронавирусом.
«Число пациентов с коронавирусным заболеванием с тяжёлыми симптомами увеличивается, – сказала Коикэ журналистам. – Особенно важно, чтобы пожилые люди и те, у кого есть проблемы со здоровьем, не выходили на улицу».
Коикэ сказала, что официально выскажет призыв к самоизоляции после анализа ситуации с инфекцией и возможностей медицины на встрече 22 июля. Она также сказала, что столичная администрация выделила 2400 больничных коек для пациентов с COVID-19, в том числе 100 для пациентов с тяжёлыми симптомами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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