Суга Ёсихидэ избран главой правящей партии Японии
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Токио, 14 сентября (Jiji Press). Правящая Либерально-демократическая партия Японии избрала генерального секретаря Кабинета министров Сугу Ёсихидэ своим новым главой, что гарантирует ему пост премьер-министра благодаря влиянию партии в парламенте.
Голосование состоялось после того, как 28 августа премьер-министр и председатель ЛДП Абэ Синдзо объявил о своей отставке по состоянию здоровья. На 16 сентября запланировано голосование парламента по вопросу о назначении нового премьер-министра.
Избрание Суги председателем ЛДП является первой сменой руководства партии примерно за восемь лет. Срок его полномочий истекает в конце сентября 2021 года, когда должен был закончиться оставшийся срок полномочий Абэ.
В опросе о поддержке лидеров в ЛДП 71-летний Шуга получил 377 из 535 голосов, что намного превышает количество голосов за двух его соперников, благодаря поддержке пяти из семи фракций партии, а также группы неаффилированных членов.
Председатель Совета политических исследований Кисида Фумио (63 года) получил 89 голосов, и 68 голосов получил бывший генеральный секретарь Исиба Сигэру (63 года).
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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