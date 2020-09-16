На парламентских выборах премьер-министра Суга Ёсихидэ победил по результатам голосования в Палате представителей

Политика

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Токио, 16 сентября (Jiji Press). Палата представителей парламента Японии назначила премьер-министром председателя Либерально-демократической партии Сугу Ёсихидэ.

Решение было принято большинством голосов на пленарном заседании нижней палаты.

Палата советников, верхняя палата парламента, также проведёт голосование для избрания нового премьер-министра, приходящего на смену Абэ Синдзо, который ушёл в отставку по состоянию здоровья.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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Суга Ёсихидэ Jiji Press