На парламентских выборах премьер-министра Суга Ёсихидэ победил по результатам голосования в Палате представителей
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Токио, 16 сентября (Jiji Press). Палата представителей парламента Японии назначила премьер-министром председателя Либерально-демократической партии Сугу Ёсихидэ.
Решение было принято большинством голосов на пленарном заседании нижней палаты.
Палата советников, верхняя палата парламента, также проведёт голосование для избрания нового премьер-министра, приходящего на смену Абэ Синдзо, который ушёл в отставку по состоянию здоровья.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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