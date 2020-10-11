Бюджетные запросы на 2021 финансовый год Японии составили 105 триллионов йен
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Токио, 7 октября (Jiji Press) - Бюджетные запросы правительственных органов Японии на 2021 финансовый год, который начнется в апреле следующего года, составляют 105 407,1 млрд йен, сообщило 7 октября Министерство финансов.
Седьмой год подряд общий объем бюджетных запросов превышает 100 триллионов йен и третий год подряд достигает рекордного уровня.
В общую сумму не включены запросы на нецелевые средства для осуществления срочных мер, в том числе для борьбы с коронавирусом нового типа.
В заявке на бюджетное финансирование содержится запрос на увеличение расходов на оборону и выделение средств для покрытия расходов на обслуживание задолженности, а также запрашиваются средства на меры по продвижению цифровых технологий, что является приоритетом администрации премьер-министра Суги Ёсихидэ.
Самым крупным является запрос Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения - 32 989,5 млрд йен.
[Авторские права: Jiji Press, Ltd.]
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