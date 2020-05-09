Зависимость от выпуска госзаймов достигла 45,5%: утверждение дополнительного бюджета на 2020 год и все более далекая перспектива оздоровления финансов

Дополнительный бюджет на 2020 финансовый год, сформированный для того, чтобы отреагировать на экономический застой из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа и другие задачи, и перекроенный заново с тем, чтобы выплатить всему населению страны по 100 тыс. йен, вступил в силу. При этом зависимость от выпуска государственных займов, составлявшая на первоначальном этапе 31,7%, подскочила до 45,4%. Теперь в случае, если в дальнейшем потребуется пополнять бюджет в связи с сокращением налоговых поступлений из-за экономического застоя или пойти на новые меры экономического стимулирования, зависимость от заемных средств может превысить уровень в 50%, возникший в 2009 году – после экономического шока, спровоцированного крахом Lehman Brothers.

Дополнительный бюджет на 2020 финансовый год, сформированный заново с учетом решения выплатить всем жителям страны единовременное пособие величиной 100 тыс. йен, был утвержден и вступил в силу 30 апреля. Общая сумма допбюджета составила 25 трлн 691 млрд 400 млн йен, из которых 12 трлн 880 млрд 300 млн йен отводятся на выплату 100 тыс. йен каждому жителю. Дополнительные расходы, возникшие в связи с пересмотром, будут полностью обеспечиваться финансированием за счет выпуска госзаймов на покрытие дефицита. Совокупная сумма госзаймов на восполнение дефицита дополнительного бюджета-2020 составляет 23 трлн 362 млрд 400 млн йен, что является самой большой суммой для дополнений к основному бюджету за всю историю.

После пересмотра общая сумма вновь выпускаемых государственных займов достигла 58 трлн 247 млрд 600 млн йен, что также является новым историческим рекордом. Доля заимствованных средств в годовых поступлениях (характеризующая уровень зависимости от государственных займов), которая составляла на первоначальном этапе подготовки допбюджета 31.7%, а на промежуточном этапе 41.3%, после заключительного пересмотра достигла 45.4%.

Поскольку в дополнительном бюджете никак не учитывается сокращение налоговых поступлений из-за застоя в экономике, в дальнейшем, при внесении коррекций соответственно сокращению этих доходов, уровень зависимости от госзаймов станет еще выше. На состоявшемся 28 апреля заседании Комитета по финансам и монетарной политике Палаты представителей Парламента Японии министр финансов Асо Таро признал: «50% превысит наверняка». Превышение этой отметки станет первым с 2009 финансового года, когда после экономического шока, вызванного крахом инвестиционного банка Lehman Brothers, зависимость достигла 51,5%.

Фотография к заголовку: PAKUTASO

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