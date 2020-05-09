Зависимость от выпуска госзаймов достигла 45,5%: утверждение дополнительного бюджета на 2020 год и все более далекая перспектива оздоровления финансов

Зависимость от выпуска госзаймов достигла 45,5%: утверждение дополнительного бюджета на 2020 год и все более далекая перспектива оздоровления финансовЭкономика Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Дополнительный бюджет на 2020 финансовый год, сформированный заново с учетом решения выплатить всем жителям страны единовременное пособие величиной 100 тыс. йен, был утвержден и вступил в силу 30 апреля. Общая сумма допбюджета составила 25 трлн 691 млрд 400 млн йен, из которых 12 трлн 880 млрд 300 млн йен отводятся на выплату 100 тыс. йен каждому жителю. Дополнительные расходы, возникшие в связи с пересмотром, будут полностью обеспечиваться финансированием за счет выпуска госзаймов на покрытие дефицита. Совокупная сумма госзаймов на восполнение дефицита дополнительного бюджета-2020 составляет 23 трлн 362 млрд 400 млн йен, что является самой большой суммой для дополнений к основному бюджету за всю историю.
После пересмотра общая сумма вновь выпускаемых государственных займов достигла 58 трлн 247 млрд 600 млн йен, что также является новым историческим рекордом. Доля заимствованных средств в годовых поступлениях (характеризующая уровень зависимости от государственных займов), которая составляла на первоначальном этапе подготовки допбюджета 31.7%, а на промежуточном этапе 41.3%, после заключительного пересмотра достигла 45.4%.
Поскольку в дополнительном бюджете никак не учитывается сокращение налоговых поступлений из-за застоя в экономике, в дальнейшем, при внесении коррекций соответственно сокращению этих доходов, уровень зависимости от госзаймов станет еще выше. На состоявшемся 28 апреля заседании Комитета по финансам и монетарной политике Палаты представителей Парламента Японии министр финансов Асо Таро признал: «50% превысит наверняка». Превышение этой отметки станет первым с 2009 финансового года, когда после экономического шока, вызванного крахом инвестиционного банка Lehman Brothers, зависимость достигла 51,5%.
Фотография к заголовку: PAKUTASO
Статьи по теме
- В допбюджет 2020 года войдёт выплата пособий в 100 тыс. йен ＝ премьер-министр распорядился подготовить бюджет заново
- Выпуск новых госзаймов на 16,8 трлн йен для преодоления коронавируса: оздоровление финансов существенно отдаляется
- В рамках борьбы с коронавирусом правительство рассматривает вопрос о новой выплате населению по 100 тыс. йен на человека: партия Комэй требует «раздать всем», Либерально-демократическая партия не согласна
- Япония планирует раздать по 100 000 йен без учета уровня доходов
- Японская правящая коалиция одобрила пакет налоговых льгот для снижения ущерба от коронавируса
- Региональные банки и кредитные общества будут задействованы в выдаче беспроцентных ссуд ＝ Льготное кредитование и выплаты малым и средним предприятиям: Совет по инвестициям в будущее обсудил меры по борьбе с коронавирусом
- Беспрецедентное состояние финансов Японии и необходимость показать средне- идолгосрочные перспективы выполнения социальных гарантий
- Почему величина потребительского налога вЯпонии ниже среднего показателя стран ОЭСР?
- Поправки налогообложения-2018: поддержать выход издефляционной экономики
- Квадриллионный государственный долг: как восстановить финансовое здоровье Японии?
- Государственный долг Японии составил 1071 трлн йен, или 8,45 млн йен на человека
- Профессор Стефани Келтон: огромный долг Японии не является проблемой для экономики
- «Ересь» СДТ: риски решения стоящих перед Японией финансовых задач радикальными методами
- Каким будет выход из сверхмягкой политики? Банку Японии пора объясниться
- Финансовые институты Японии вэпоху Хэйсэй: преодоление последствий краха «мыльного пузыря» иборьба сдефляцией
- Финансовые проблемы японских пенсионеров
- Можно ли прожить на пенсию в Японии?