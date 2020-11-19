Токио повышает уровень предупреждения о коронавирусе до наивысшего
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Токио (Jiji Press) - 19 ноября в ответ на недавний всплеск новых случаев заражения коронавирусом, столичное правительство Токио повысило уровень предупреждения до наивысшего по четырехбалльной шкале.
Решение об этом шаге было принято на встрече между столичными правительственными чиновниками и экспертами по мониторингу ситуации с COVID-19 после того, как количество новых заражений в Токио в среду достигло рекордного уровня, составив 493 случая.
«Инфекционная ситуация в Токио перешла в фазу быстрого роста», - заявил один из экспертов.
Наивысший уровень предупреждения введен в Токио после двухмесячного перерыва, когда 10 сентября он был снижен на один балл.
Начиная со второго уровня предупреждения, столичное правительство прилагало постоянные усилия, чтобы медицинская помощь по всем вопросам, связанным с коронавирусом, оставалась полностью доступной, что указывает на необходимость укрепления медицинской системы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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