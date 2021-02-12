В городе Окаяма работает «общественный холодильник» для бесплатного обеспечения продуктами питания тех, кто в них нуждается при коронавирусе
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Окаяма, 10 февраля (Jiji Press). Продукты питания и предметы первой необходимости круглосуточно бесплатно предоставляются через «общественный холодильник» в городе Окаяма в западной части Японии людям, переживающим тяжёлые времена из-за эпидемии коронавируса.
Такая схема доставки товаров от частных лиц и компаний к нуждающимся пользуется успехом среди пользователей в Окаяме. Эта схема появилась усилиями группы граждан в Германии в 2012 году и предназначена для сокращения потерь продовольствия и распространения в других странах, она является новой для Японии.
«Мы хотим распространить схему по всей Японии, предлагая наши ноу-хау коммерческим предприятиям и группам граждан, которые в ней заинтересованы», – сказал один из участников проекта.
Расположенный рядом с парковкой на территории коммерческого комплекса «общественный холодильник» Окаямы представляет собой складское помещение с полками и большим холодильником и морозильной камерой.
После регистрации пользователи могут разблокировать ключ к складскому пространству с помощью специального приложения и забрать домой всё, что им нужно, из хранящихся там вещей. Среди предметов, подаренных частными лицами и компаниями – лапша быстрого приготовления в стаканчиках, расфасованные блюда, рулоны туалетной бумаги и другие предметы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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