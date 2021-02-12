В условиях эпидемии растёт количество пациентов с осложнениями болезней сердца
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Осака, 10 февраля (Jiji Press). По данным группы японских исследователей, откладывание посещения врача из-за коронавирусного кризиса увеличивает количество пациентов с инфарктом, у которых развиваются серьёзные осложнения.
Исследователи, в основном из Национального церебрального и сердечно-сосудистого центра в Суйта, префектура Осака, сравнили данные о 359 пациентах с инфарктом сердца, госпитализированных до того, как в апреле прошлого года было объявлено первое в Японии чрезвычайное положение, связанное с COVID-19, с состоянием 63 пациентов, госпитализированных после объявления.
Сравнение показало, что пациенты позже обращались к врачу, сообщают исследователи, опубликовав результаты в британском онлайн-журнале Open Heart.
Доля пациентов, обратившихся в больницу более чем через 24 часа после появления симптомов, выросла в 1,8 раза после объявления экстренной помощи. Катетерное лечение становится неэффективным через 24 часа после инфаркта.
После объявления чрезвычайного положения пациентам требовалось в среднем 4,1 часа с момента появления симптомов, чтобы обратиться к врачу, по сравнению с 2,4 часа до объявления.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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