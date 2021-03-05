Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ заявил, что район Токио сейчас находится на решающей стадии сдерживания эпидемии коронавируса
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Токио, 4 марта (Jiji Press). Токио и три близлежащих префектуры находятся на «решающей стадии» сдерживания COVID-19, заявил премьер-министр Суга Ёсихидэ в связи с планами правительства продлить действующее чрезвычайное положение в связи с пандемией в районе Токио.
На заседании бюджетного комитета Палаты советников Суга подтвердил, что необходимо примерно на две недели продлить чрезвычайное положение, срок действия которого истекает 7 марта. Суга отвечал на вопрос Токусигэ Масаюки из правящей Либерально-демократической партии.
Токусигэ ссылался на раздающиеся в основном со стороны ресторанного и туристического бизнеса призывы отменить чрезвычайное положение как можно скорее. Суга сказал: «Мы примем окончательное решение после того, как полностью выслушаем мнения соответствующих экспертов и заинтересованных сторон».
Генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу заявил на пресс-конференции в тот же день, что возможное продление на две недели чрезвычайного положения не связано с началом эстафеты огня Олимпийских игр в Токио 25 марта.
«Эстафета факела или Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио вообще не учитываются при обсуждении чрезвычайного положения», – подчеркнул Като.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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