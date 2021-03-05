В правительстве Японии обсуждают новые денежные выплаты малоимущим в период пандемии: источники
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Автор: Такэмото Ёсифуми
ТОКИО (Reuters). Японское правительство и представители правящей партии обсуждают возможность оказания помощи в период пандемии семьям с низкими доходами в виде дополнительных выплат наличных средств, сообщили Reuters 1 марта два источника, владеющйенепосредственной информацией по этому вопросу.
Источники не были уполномочены контактировать со СМИ и на условиях сохранения анонимности сообщили, что хотя размеры потенциальных выплат установлены не были, расходы правительства, скорее всего, будут намного ниже, чем при согласовании предыдущего пакета пособий, предполагавшего выплаты в размере по 100 000 йен (940 долларов США) всем гражданам.
Предыдущие пособия были профинансированы за счет облигаций, использованных в качестве способа покрытия дефицита бюджета, и обошлись правительству в 12,9 триллиона йен (120 миллиардов долларов).
Обсуждения начались после того, как некоторые парламентарии из правящей партии, обеспокоенные потерей населением работы и выросшим количеством самоубийств, призвали выдать малоимущим наличные средства в размере по 100 000 йен. Они также рекомендовали увеличить размер поддержки по уходу за детьми, а также нарастить продовольственную помощь рисом и другими продуктами питания.
Глава кабинета министров Кацунобу Като сказал, что правительство не рассматривает возможность предоставления других денежных пособий нуждающимся, поскольку действуют различные другие меры поддержки, в том числе в области занятости и жилья.
По словам источников, после утверждения парламентом бюджета на следующий финансовый год правительство и правящий блок намерены выработать новые экономические меры.
Министр финансов Асо Таро пока что не поддерживает идею новых расходов, поскольку считает, что правительство должно сосредоточиться на принятии бюджета, и что при необходимости можно будет задействовать резервы из фонда чрезвычайных ситуаций.
Среди стран индустриального мира у Японии самый значительный государственный долг, и «фискальные ястребы» настороженно относятся к любым выплатам наличных средств, которые могут осесть у населения в виде сбережений, а не быть потрачены на поддержание экономики.
(1 доллар = 106,6 йен)
(Репортаж Такэмото Ёсифуми; текст Кадзимото Тэцуси; редактирование Эдвина Гиббс и Кеннет Максвелл, перевод Nippon.com)
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