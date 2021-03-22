В Японии в возрасте 87 лет умер японец, подвергшийся облучению во время испытаний американской водородной бомбы в 1954 году

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Токио, 21 марта (Jiji Press). Оиси Матасити, один из членов экипажа японского рыболовецкого судна «Фукурю-мару 5», который подвергся облучению в результате испытания водородной бомбы в США в 1954 году на атолле Бикини, умер от аспирационной пневмонии 7 марта в больнице города Миура в префектуре Канагава, южнее Токио. Ему было 87 лет.

Оиси, который родился в городе Ёсида префектуры Сидзуока в центральной Японии, в январе 1934 года после окончания средней школы начал работать рыбаком.

Оиси и другие члены экипажа «Фукурю-мару 5» подверглись облучению в результате испытания водородной бомбы в США 1 марта 1954 года на атолле Бикини на Маршалловых островах в Тихом океане, когда в этом районе судно ловило тунца.

Из страха перед дискриминацией и предрассудками Оиси после инцидента переехал в Токио и открыл прачечную.

В 1983 году, примерно через 30 лет после инцидента на атолле Бикини, Оиси по просьбе учеников начальной школы в Токио впервые публично рассказал о своем опыте. С тех пор он много раз читал лекции, в основном в начальных и средних школах, подчёркивая необходимость сохранения Японии пацифистской конституции и призывая к запрещению ядерного оружия. Он говорил, что ядерное оружие и сейчас продолжает наносить вред людям.

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