Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ заявил о намерении добиться повышения минимальной почасовой заработной платы до 1000 йен
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Токио, 22 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ заявил, что намерен как можно скорее поднять минимальную почасовую заработную плату в стране в среднем до 1000 йен.
Суга дал такое обещание на заседании Совета по экономической и фискальной политике, где правительство обсудило экономические меры после отмены 21 марта связанного с COVID-19 чрезвычайного положения в связи.
В 2020 финансовом году минимальная заработная плата в среднем составляла 902 йены, от 792 йен в префектурах Акита, Тоттори, Симанэ, Коти, Сага, Ойта и Окинава до 1013 йен в Токио.
Члены совета от частного сектора потребовали повышения местной минимальной заработной платы, чтобы устранить региональные различия. В частности, они призвали к повышению заработной платы людей, работающих на основе непостоянной занятости на малых и средних предприятиях в регионах.
Суга также сказал, что правительство составит список из 10 000 работников банков, торговых домов и других организаций, чтобы способствовать потокам персонала из крупных компаний в малые и средние компании в регионах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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