Университет Киото бесплатно предоставит исследовательским организациям созданные из крови переживших COVID-19 стволовые клетки
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Киото, 25 марта (Jiji Press). Фонд CiRA Университета Киото объявил, что бесплатно предоставит индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPS-клетки), созданные из крови людей, переболевших COVID-19, исследовательским учреждениям как в Японии, так и за рубежом.
Цель инициативы – помочь исследователям определить, почему у некоторых людей развиваются серьёзные симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом, сообщил фонд.
Шесть человек, вылечившихся от COVID-19 с тяжёлыми, умеренными и лёгкими симптомами, дали согласие на производство iPS-клеток из своей крови и поставку этих клеток, согласно фонду Центра исследования и применения iPS-клеток (CiRA).
Образцы крови собрали в период с июня по сентябрь прошлого года. Качество ячеек iPS, полученных от трёх из шести доноров, уже подтверждено, и 25 марта фонд начал приём заявок на поставку ячеек.
Учёные назвали основные заболевания и наследственные факторы причинами серьезных симптомов COVID-19.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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