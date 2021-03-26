Университет Киото бесплатно предоставит исследовательским организациям созданные из крови переживших COVID-19 стволовые клетки

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Киото, 25 марта (Jiji Press). Фонд CiRA Университета Киото объявил, что бесплатно предоставит индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPS-клетки), созданные из крови людей, переболевших COVID-19, исследовательским учреждениям как в Японии, так и за рубежом.

Цель инициативы – помочь исследователям определить, почему у некоторых людей развиваются серьёзные симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом, сообщил фонд.

Шесть человек, вылечившихся от COVID-19 с тяжёлыми, умеренными и лёгкими симптомами, дали согласие на производство iPS-клеток из своей крови и поставку этих клеток, согласно фонду Центра исследования и применения iPS-клеток (CiRA).

Образцы крови собрали в период с июня по сентябрь прошлого года. Качество ячеек iPS, полученных от трёх из шести доноров, уже подтверждено, и 25 марта фонд начал приём заявок на поставку ячеек.

Учёные назвали основные заболевания и наследственные факторы причинами серьезных симптомов COVID-19.

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