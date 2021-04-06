Генеральный секретарь кабинета министров Японии Като Кацунобу: Япония не будет захоранивать радиоактивные отходы за рубежом

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Токио, 5 апреля (Jiji Press). Генеральный секретарь кабинета министров Японии Като Кацунобу заявил, что Япония не рассматривает возможность захоронения своих радиоактивных отходов в зарубежных странах.

Комментарий был сделан после того, как канадские СМИ сообщили, что в Канаде рассматривают возможность приёма японских радиоактивных отходов.

«Абсолютно неверно, что правительство рассматривает возможность захоронения отработавшего топлива или высокоактивных радиоактивных отходов за границей», – сказал Като на пресс-конференции.

Генеральный секретарь кабинета министров сказал, что Япония прилагает усилия для поиска места захоронения в стране в соответствии с Объединённой конвенцией о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, которая предусматривает, что радиоактивные отходы в принципе должны утилизироваться в стране, где они произведены.

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