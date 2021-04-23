В Японии наблюдаются заражения двойными мутациями коронавируса

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Токио, 22 апреля (Jiji Press). В Японии выявлено пять случаев заражения двойным мутантным вариантом нового коронавируса, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу.

Правительство обращает всё большее внимание на распространение варианта, который имеет черты двух разных мутантов коронавируса и распространяется в Индии, поскольку он может спровоцировать рост числа новых случаев заражения в Японии.

«Мы предпримем тщательные меры путём сбора, оценки и анализа информации, а также усиления пограничного контроля и системы наблюдения для предотвращения распространения инфекций», – заявил Като на пресс-конференции.

Он сказал, что обнаружить двойной мутантный вариант можно с помощью геномного анализа.

Этот вариант, выявленный в Индии, считается очень заразным и влияет на действие вакцин от COVID-19.

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