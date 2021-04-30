Более заразный вариант коронавируса может быть причиной быстрого роста заражений в Токио
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Токио, 28 апреля (Jiji Press). По оценкам экспертов, высококонтагиозный вариант коронавируса с мутацией N501Y является причиной почти 60% всех случаев заболевания в Токио.
На совещании по мониторингу коронавируса, проведенном столичной администрацией, эксперты привели данные Токийского столичного института общественного здравоохранения и заявили, что на долю N501Y приходилось 59,6 процента за неделю до 25 апреля, что намного выше показателя в 32,8 процента неделей ранее.
При этом среднее за неделю количество новых случаев заражения в столице к 27 апреля выросло на 18% по сравнению с предыдущей неделей до 716,4.
Ночные потоки людей в центре города с 18 по 25 апреля выросли примерно в три раза по сравнению с уровнями первого чрезвычайного положения в связи с коронавирусом, объявленного в апреле прошлого года.
«Если у людей будет больше возможностей для контактов с другими людьми в период праздников Золотой недели (начиная с 29 апреля), в Токио может наблюдаться более быстрый рост числа случаев заражения, чем при третьей волне пандемии», – сказал Омагари Норио, врач Национального центра «Глобальное здоровье и медицина».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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